Мёд из Башкирии — как выбрать хороший и не купить подделку

Posted 20 января, 12:37
Published 20 января, 12:37
Modified 20 января, 12:39
Updated 20 января, 12:39
Башкирия известна всей России и миру как край мёда и курая. Если музыкальные инструменты в качестве инструмента готовы брать с собой далеко не все туристы, то пара баночек мёда — вполне посильная ноша даже для перелёта в эконом-классе. Но многие задаются вопросом, как узнать и купить настоящий башкирский мёд. За ответом на этот вопрос обратимся к экспертам — в Роскачество.
С 1 сентября 2024 года в силу вступили изменения в законодательстве, регулирующем деятельность пчеловодов. Эти изменения касаются определения фальсифицированного мёда. Теперь мёд, в котором содержатся ингредиенты, не характерные для его естественного состава, считается фальсифицированным.
В частности, мёд с добавленными экстрактами, не характерными для его естественного состава, не может называться натуральным мёдом с добавками, даже если это указано на этикетке.
На 12 марта 2024 года в этой товарной категории действует шесть сертификатов. Знак качества присвоен продукции, произведенной в Свердловской и Тверской областях. То есть — ни одного из Башкирии. Хотя, в 2023 году мёд из Башкирии оказался в топ-10. Башкирский мед, гречишный, под торговой маркой «Башкирский мед — Уфа» купили на центральном рынке «Фреш маркет». Экспертиза товара пришла к выводу, что мёд из Башкирии имеет следующие недостатки:
Иван Чудов, проректор Башкирского государственного аграрного университета, рассказал о ситуации на рынке мёда в России.
Наша страна не является лидером в производстве и экспорте мёда, но на внутреннем рынке наблюдается его избыток по сравнению с потреблением. Причины этого разнообразны и влияют на негативное мнение потребителей о мёде даже при единичной покупке фальсификата.
Методы распознавания фальсификата в интернете часто неэффективны, что позволяет недобросовестным производителям обходить законодательство и оформлять документацию.
Приведу несколько примеров:
В Башкортостане из-за климата липовый мёд стал дефицитным. Некоторые перетапливают прошлогодний мёд и смешивают его с урожаем 2024 года, что снижает полезные свойства и образует канцерогены.
Пчеловоды подкармливают пчёл сахарным сиропом в период медосбора, получая мёд с достаточным количеством диастазы и пыльцевых зёрен, соответствующий ГОСТу, но это уже не мёд. ГОСТ не определяет количество пыльцевых остатков в единице объёма, что позволяет производителям обходить требования.
Некоторые производители фильтруют мёд, удаляя пыльцевые остатки, что может вызвать аллергию. Они забывают о правильной организации цепочки от производства до переработки и реализации, создавая условия для фальсификации с использованием сахарозно-фруктозных компонентов и ароматизаторов. Фальсификаторы становятся основными конкурентами для пчеловодов, производя «мёд».
При выборе мёда важно обращать внимание на несколько ключевых моментов, чтобы быть уверенным в его качестве и подлинности. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор:
Внешний вид мёда. Хороший мёд должен быть прозрачным, без посторонних включений и осадка. Он может иметь разные оттенки в зависимости от сорта, но не должен быть мутным или тёмным.
Консистенция мёда. Качественный мёд имеет однородную консистенцию, без расслоений и кристаллов сахара. Если вы заметили в мёде крупинки или кристаллы, это может быть признаком неправильного хранения или подделки.
Вкус и аромат мёда. Попробуйте мёд, чтобы оценить его вкус и аромат. Хороший мёд должен иметь насыщенный вкус и приятный аромат, соответствующий его сорту. Если мёд имеет неприятный вкус или запах, это может быть признаком низкого качества или подделки.
Упаковка мёда. Обращайте внимание на упаковку мёда. Она должна быть герметичной и не иметь повреждений. Не рекомендуется покупать мёд на развес, так как он может быть загрязнён или подвергнут воздействию влаги.
Информация на упаковке. Изучите информацию на упаковке мёда. На ней должны быть указаны данные о производителе, составе, сроке годности и условиях хранения. Также можно обратить внимание на наличие сертификатов качества.
Цена мёда. Слишком низкая цена может быть признаком подделки или низкого качества мёда. Однако высокая цена не всегда гарантирует высокое качество, поэтому рекомендуется изучить отзывы о производителе и сравнить цены в разных магазинах.
Проверка мёда на подлинность. Если вы хотите быть уверены в качестве мёда, можно провести несколько простых тестов:
Растворимость в воде. Хороший мёд должен полностью растворяться в тёплой воде, не оставляя осадка.
Реакция с йодом. Добавьте немного йода в мёд. Если он окрасится в синий цвет, это может быть признаком добавления крахмала или других загустителей.
Реакции на бумагу. Нанесите немного мёда на бумагу. Если вокруг мёда образуется влажное пятно, это может быть признаком содержания воды или других примесей.