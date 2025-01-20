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Posted 20 января, 06:45

Published 20 января, 06:45

Modified 20 января, 06:47

Updated 20 января, 06:47

Парень из Уфы снялся в южнокорейском бестселлере

Молодой уфимец покорил Корею

20 января 2025, 06:45
Фото: vk/Ричард Ахметов&Баймактар|Баймак Новости.

Парень из Уфы снялся в южнокорейском бестселлере

Ричард Ахметов из Уфы стал звездой южнокорейского кинематографа, стало известно в понедельник, 20 января.

Уроженец Уфы — 21-летний Ричард Ахметов — пару лет назад уехал покорять Южную Корею. Сначала парень, не владевший языком, устроился на завод. Ахметов признался, что пожалел, что не учил родной язык в Башкирии. Дело в том, что тюркские языки очень похожи, поэтому изучение южнокорейского пошло бы гораздо быстрее.

Однако незнание языка не помешало парню попасть на экраны именного корейского оператора Хон Гён-пхё, всемирно известного по ленте «Паразиты». Парень из Уфы появился в фильме «Харбин», сыграв русского солдата в почетном карауле. Сюжет фильма рассказывает о шпионах 1900-х, главное действие происходит китайском городе Харбин. Некоторые линии ленты посвящены Ленину и красноармейцам.

Кадры фильма «Харбин»
Кадры фильма «Харбин». Фото: yesasia.ru
Фото: vk/Баймактар|Баймак новости

Фильм появился в кинотеатрах Южной Корее в конце прошлого года. Уже совсем скоро — к концу января — лента станет доступна к просмотру на стриминговых площадках в России.

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