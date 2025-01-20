Молодой уфимец покорил Корею

Уроженец Уфы — 21-летний Ричард Ахметов — пару лет назад уехал покорять Южную Корею. Сначала парень, не владевший языком, устроился на завод. Ахметов признался, что пожалел, что не учил родной язык в Башкирии. Дело в том, что тюркские языки очень похожи, поэтому изучение южнокорейского пошло бы гораздо быстрее.