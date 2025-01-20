Молодой уфимец покорил Корею

Posted 20 января, 06:45
Published 20 января, 06:45
Modified 20 января, 06:47
Updated 20 января, 06:47
Уроженец Уфы — 21-летний Ричард Ахметов — пару лет назад уехал покорять Южную Корею. Сначала парень, не владевший языком, устроился на завод. Ахметов признался, что пожалел, что не учил родной язык в Башкирии. Дело в том, что тюркские языки очень похожи, поэтому изучение южнокорейского пошло бы гораздо быстрее.
Однако незнание языка не помешало парню попасть на экраны именного корейского оператора Хон Гён-пхё, всемирно известного по ленте «Паразиты». Парень из Уфы появился в фильме «Харбин», сыграв русского солдата в почетном карауле. Сюжет фильма рассказывает о шпионах 1900-х, главное действие происходит китайском городе Харбин. Некоторые линии ленты посвящены Ленину и красноармейцам.
Фильм появился в кинотеатрах Южной Корее в конце прошлого года. Уже совсем скоро — к концу января — лента станет доступна к просмотру на стриминговых площадках в России.
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