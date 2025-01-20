Магический развод разбирают в Уфе

Posted 20 января, 07:15
Published 20 января, 07:15
Modified 20 января, 13:03
Updated 20 января, 13:03
Как рассказала Анастасия А., семейный союз однажды дал трещину. Женщина предложила мужу обратиться к психологу. Сначала супруги оказались на приеме у личного психолога Анастасии, однако специалист мужу не понравился. Тогда пара нашла нового психолога-сексолога.
Однако специалист, как считает Анастасия, окончательно раскололся из-за магического вмешательства психолога. Муж уфимки начал ходить на личные встречи с психологом. Приемы были не совсем привычными: супруг рисовал нейрографики, жжег свечи с непонятными приговорами.
Спустя пару сеансов мужчина заявил, что «их узелок развязался в огне» и развелся с Анастасией, оставив ее одну с четырьмя детьми.
Брошенная уфимка рассказала историю о «волшебном» психологе в социальных сетях. Специалисту такой отзыв не понравился, поэтому практик подала в суд на бывшую клиентку, потребовав полмиллиона рублей в качестве моральной компенсации.