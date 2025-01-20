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Posted 20 января, 07:15

Published 20 января, 07:15

Modified 20 января, 13:03

Updated 20 января, 13:03

Уфимка обвинила психолога в колдовстве

Магический развод разбирают в Уфе

20 января 2025, 07:15
Фото: 1MI.

Уфимка обвинила психолога в колдовстве

Сюжет
Дети
Уфимка обвинила сексолога в использовании магии, которая довела до развода, делится брошенная уфимка в соцсетях в понедельник, 20 января.
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Как рассказала Анастасия А., семейный союз однажды дал трещину. Женщина предложила мужу обратиться к психологу. Сначала супруги оказались на приеме у личного психолога Анастасии, однако специалист мужу не понравился. Тогда пара нашла нового психолога-сексолога.

Однако специалист, как считает Анастасия, окончательно раскололся из-за магического вмешательства психолога. Муж уфимки начал ходить на личные встречи с психологом. Приемы были не совсем привычными: супруг рисовал нейрографики, жжег свечи с непонятными приговорами.

Спустя пару сеансов мужчина заявил, что «их узелок развязался в огне» и развелся с Анастасией, оставив ее одну с четырьмя детьми.

Видео: tg/Mash Batash.

Брошенная уфимка рассказала историю о «волшебном» психологе в социальных сетях. Специалисту такой отзыв не понравился, поэтому практик подала в суд на бывшую клиентку, потребовав полмиллиона рублей в качестве моральной компенсации.

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Ранее Mkset рассказал об уфимце, который довел мошенников до нервного срыва.

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