Магический развод разбирают в Уфе

Как рассказала Анастасия А., семейный союз однажды дал трещину. Женщина предложила мужу обратиться к психологу. Сначала супруги оказались на приеме у личного психолога Анастасии, однако специалист мужу не понравился. Тогда пара нашла нового психолога-сексолога.