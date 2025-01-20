Лишние пылесборники на вашей кухне — 5 приборов, которые не оправдают ваших ожиданий

Никто не будет спорить, что в каждой кухне должны быть свои помощники. Но каждый ли прибор оправдывает своё место? Как показывают множественные отзывы домохозяек, некоторые устройства со временем теряют свою актуальность. В этой статье мы расскажем о пяти таких приборов, которые, как правило, остаются в углу, так и не оправдав ожиданий своих владельцев.