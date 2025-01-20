Лишние пылесборники на вашей кухне — 5 приборов, которые не оправдают ваших ожиданий

Posted 20 января, 10:30
Published 20 января, 10:30
Modified 20 января, 10:30
Updated 20 января, 10:30
Никто не будет спорить, что в каждой кухне должны быть свои помощники. Но каждый ли прибор оправдывает своё место? Как показывают множественные отзывы домохозяек, некоторые устройства со временем теряют свою актуальность. В этой статье мы расскажем о пяти таких приборов, которые, как правило, остаются в углу, так и не оправдав ожиданий своих владельцев.
Прибор, который кажется настоящим сокровищем для тех, кто любит домашнюю выпечку. С её помощью можно печь ароматный хлеб прямо дома, не тратя силы на замешивание теста вручную. Однако со временем многие владельцы осознают, что хлебопечка занимает целое место на кухне, а сама по себе является достаточно сложной в уходе.
— Хлеб из пекарни всегда получается вкуснее и быстрее, чем тот, что печётся дома. Однако оказывается не таким удобным устройством, как казалось изначально. Регулярная чистка, настройка и поиск подходящих рецептов часто не оправдывают себя, — рассказала Марина Жукова, домохозяйка с многолетним опытом.
Если желание выпекать домашний хлеб всё-таки остаётся, можно использовать духовку, которая не займёт лишнего места и позволит варьировать рецепты по своему вкусу. Кроме того, в ближайшей пекарне всегда можно купить свежий, ароматный хлеб, который будет не хуже, а зачастую и лучше того, что можно испечь в домашних условиях.
Просто и быстро сделать свежевыжатый сок — это несомненно приятно. Однако многие, кто решается приобрести соковыжималку для цитрусовых, вскоре понимают, что этот прибор требует намного больше усилий, чем они ожидали. Нужно очищать соковыжималку от остатков мякоти, мыть все части устройства, а то и несколько раз, в зависимости от модели.
— Соковыжималки занимают много места и требуют постоянного ухода. Хотя соковыжималки предлагают удобство в получении свежего сока, не все готовы тратить время на их обслуживание, — утверждает Марина
Прекрасной альтернативой станет ручная соковыжималка, которая вмещает минимум деталей, легко очищается и занимает совсем немного места. Она будет идеальным выбором для тех, кто пьет свежевыжатый сок не каждый день, а только иногда.
Один из тех приборов, которые многие приобретают с мыслями о здоровом питании. Ведь приготовление на пару считается одним из самых полезных способов кулинарной обработки продуктов. Однако, как показывает практика, оказывается, что пищу на пару вполне можно приготовить, используя кастрюлю и металлический дуршлаг.
Достаточно иметь обычный металлический дуршлаг, который можно установить над кастрюлей с кипящей водой. Это занятие не займет много времени и освободит место для других, более нужных приборов.
Готовить домашний йогурт может показаться заманчивым, но через некоторое время это занятие превращается в рутинную обязанность, которая требует множества усилий. Йогуртница занимает значительное место на кухне и не всегда оправдывает все ожидания. Хотя приготовление йогурта в ней действительно возможно, результат вряд ли будет настолько вкусным, чтобы использовать этот прибор каждый день.
— Как только домашний йогурт перестает удивлять, прибор оказывается забытым», — говорит замечает блогер.
Готовить йогурт можно без всякого прибора, просто используя термос или даже простую банку. Это решение позволит не тратить место на йогуртницу, а результат не будет хуже, чем в специализированном устройстве.
Любители вафель часто приобретают электрические вафельницы, надеясь делать вкусные и хрустящие вафли каждый день. Однако, как утверждает эксперт, на практике такие приборы используются крайне редко. Место, которое они занимают на кухне, оказывается непродуктивным, и вафельницу ставят в угол, забыв о ней на долгие месяцы.
— Вафельницу стоит использовать только в том случае, если вы собираетесь готовить вафли очень часто, но для большинства этот прибор окажется лишним, — предупреждает Марина Жукова.
Вафли можно приготовить на обычной сковороде, используя при этом минимальные усилия. Если же вафли требуются редко, проще купить готовые в магазине, что сэкономит и время, и место на кухне.
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