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Posted 20 января, 05:10

Published 20 января, 05:10

Modified 20 января, 05:10

Updated 20 января, 05:10

Самогонщики в Башкирии установили рекорд

Кто такие современные самогонщики и выгодно ли делать домашний самогон?

20 января 2025, 05:10
Фото: 1MI.

Самогонщики в Башкирии установили рекорд

Как самогонщики именуют сами себя? Насколько это законно, выгодно и безопасно? Рассказываем в статье MKset.

Самогоноварение вновь популярно в нашей стране. Но теперь это не трехлитровая банка с брагой и надутой перчаткой, как было во времена сухого закона. Теперь это высокотехнологичные аппараты и дорогостоящее сырье из сети специализированных магазинов. Тогда гнали самогон от безысходности. Алкогольных напитков в продаже попросту не было. Что же заставляет обычных людей осваивать это ремесло в наше время, когда любые крепкие напитки представлены в широком ассортименте в любом магазине.

Кто гонит самогон в наше время?

Лица из комедии Ю.Гайдая «Самогонщики» не соответствуют современной действительности. И называют они себя иначе — винокурами. Среди них много и молодых людей, и взрослых людей. Финансово благополучных и образованных. Объединяет их одно хобби.

— Самогоноварение стал большим стереотипом со времен советского пространства. Сухой закон давно отменили. Технология изготовления шагнула вперед. У людей остались старые взгляды по домашним напиткам. Занимаюсь домашним изготовлением 5 лет. Интерес появился случайно, смотрела разные настойки из ягод. Нашла специализированный магазин со всеми комплектующими. Помогли подобрать стартовый набор. Посоветовали пару сайтов для обучения. В интернете есть много обучающих видео курсов. Главная цель — приготовить качественный, безопасный и вкусный продукт, — делится своим опытом Карина, винокур Уфа.
Домашний самогон рецепт
Домашний самогон рецепт. Фото: 1MI

Законно ли гнать самогон?

В России на сегодняшний день можно совершенно законно гнать самогон, но исключительно для собственного употребления. Также допустимо угощать родственников и знакомых и использовать в других целях с условием, что не получаешь от этого финансовый доход.

Если же гражданин РФ займется продажей горячительного напитка, его ждет штраф и конфискация самогонного аппарата, сырья для производства и готовой продукции.

— Я начала заниматься самогоноварением ради интереса. Мне больше нравится сам процесс, чем употребление. Большое количество алкоголя в доме — не признак алкозависимости, — делится Карина, винокур Уфа.
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Плюсы самогоноварения

Самогонщики уверены, что, основываясь лишь на собственном опыте и интернет советах, можно произвести безопасный напиток. И называют следующие плюсы собственного производства алкогольных напитков:

— 100% качество алкоголя — делаем с любовью, знаем из чего создаем, очищаем.

— Этот напиток не вызывает похмелье.

— Не плачу акцизы. Экономия.

— Защищен от отравления «паленым» алкоголем.

Однако обучение технологии бродильных производств и виноделия, позволяющее в дальнейшем вести процессы спиртового и ликероводочного производства, занимает 4 года.

В России сегодня существуют: «Кубок малого шлема» ежегодный конкурс домашних дистиллятов от частных производителей крепкого алкоголя; «Жигулёвский Кубок Медного Шлема» фестиваль домашних напитков и дистиллятов г. Тольятти; Фестиваль «Самодельные Напитки» г. Истра. Участники этих мероприятий — действительно увлеченные и грамотные специалисты. Люди серьезно относятся к своему занятию. Проходят обучение, общаются с единомышленниками.

— Ежегодно в больших городах России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж) проходят конкурсы. Со всех городов приезжают мастера со своими аппаратами и напитками. Соревнования проходят по разным категориям напитков, также есть отдельная категория аппаратов. Очень интересный опыт. Есть люди, которые много лет занимаются. Можно пообщаться вживую с профи и получить советы. А самое главное, ни у кого нет цели нагнать по дешевке самогона и напиться. Люди просто создают новые напитки, лучше, чем в магазинах, — рассказала Карина винокур Уфа.
Как сварить домашний самогон
Как сварить домашний самогон. Фото: 1MI

Минусы самогоноварения

«Самогон гонят только бедные люди, те, кому не хватает на водку» — это утверждение давно не актуально.

Затраты на аппарат, потеря времени и приложенный труд, исходные продукты. Если речь идет о качественном напитке, выходит не дешево.

Аппараты для самогоноварения есть на любой кошелек, вкус и цвет. На популярном маркетплейсе их стоимость варьируется от 5700 до 89 374 рублей. Но потребуются и другие затраты. Емкость для брожения, спиртометр, сахар, специальные дрожжи.

А еще добавить расходы на газ или электричество.

самогонный апарат
Купить самогонный аппарат
Недорогой самогонный аппарат
самогонный апарат. Фото: wildberries.ru

Где гарантии, что домашний напиток не содержит ядовитое скопление сивушных масел?

— Есть масса форумов и групп в мессенджерах по нашему хобби. Чаще всего делятся новыми рецептами и просто помогают друг другу улучшить свой продукт. Делаешь для себя и знаешь, какие ингредиенты добавлены в напиток. А самое важное — ты можешь самостоятельно улучшать очистку и качество продукта. Отравится при правильном очищении практически невозможно. Есть много методов для очищения, которые полностью эффективны и даже прошли проверку на научном опыте. Даже старые «дедовские» методы очистки имеют эффект. Например, очищение готового продукта молоком или яйцом, — поясняет Карина, винокур Уфа.

Несчастные случаи при самогоноварении

Происшествия и несчастные случаи, связанные с этим хобби. Например, в городе В Салавате в 2021-м году в квартире выбило балконную раму и стекла, повредило двери и стены. Семью самогонщика госпитализировали тогда с серьезными ожогами.

Насколько вреден самогон?

По мнению винокуров, самогон, изготовленный с соблюдением всех необходимых правил, менее вреден, чем любой другой спиртной напиток, так как дистиллят воздействует на организм более мягко, не разрушая защитные мембраны клеток.

Убеждение в том, что самогон — опасный для здоровья напиток — пережиток 90-х, когда нарушались правила безопасности и не отделялись определённые части готового напитка. А ведь именно они содержат в себе вещества, которые наносят вред организму.

Но у наркологов иное мнение.

— Вред домашнего самогона очевиден. Как и любой другой алкоголь, этот напиток вызывает привыкание и зависимость. При регулярном употреблении, он разрушительно воздействует на все органы, особенно на нервную систему, печень, головной мозг, сердце, сосуды и поджелудочную железу, — уверен Сергей Ганин, врач — нарколог.
Домашний самогон
Домашний самогон. Фото: 1MI

Как еще применяют самогон?

Самогон употребляют не только внутрь. Его используют для настоек. Ведь 70 градусный продукт позволяет делать лечебные настойки на лекарственных травах.

Также самогон используется вместо незамерзайки для авто зимой, особенно в суровых северных условиях, когда другие жидкости замерзают в бочке омывателя. В качестве антисептика.

Вывод:

Самогоноварение в современном и цивилизованном понимании — это хобби с дорогостоящим крафтовым авторским продуктом на выходе. Ничего общего с плохо очищенной дешевой сивушной отравой не имеющий. Это хобби увлеченных людей. А меру нужно знать во всем и всегда. Наркологи же считают, что регулярное употребление алкоголя вредит здоровью, и не важно, промышленный это напиток или домашний.

А лучше совсем не пить алкоголь
А лучше совсем не пить алкоголь. Фото: 1MI
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