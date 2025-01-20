Кто такие современные самогонщики и выгодно ли делать домашний самогон?

Posted 20 января, 05:10
Published 20 января, 05:10
Modified 20 января, 05:10
Updated 20 января, 05:10
Самогоноварение вновь популярно в нашей стране. Но теперь это не трехлитровая банка с брагой и надутой перчаткой, как было во времена сухого закона. Теперь это высокотехнологичные аппараты и дорогостоящее сырье из сети специализированных магазинов. Тогда гнали самогон от безысходности. Алкогольных напитков в продаже попросту не было. Что же заставляет обычных людей осваивать это ремесло в наше время, когда любые крепкие напитки представлены в широком ассортименте в любом магазине.
Лица из комедии Ю.Гайдая «Самогонщики» не соответствуют современной действительности. И называют они себя иначе — винокурами. Среди них много и молодых людей, и взрослых людей. Финансово благополучных и образованных. Объединяет их одно хобби.
— Самогоноварение стал большим стереотипом со времен советского пространства. Сухой закон давно отменили. Технология изготовления шагнула вперед. У людей остались старые взгляды по домашним напиткам. Занимаюсь домашним изготовлением 5 лет. Интерес появился случайно, смотрела разные настойки из ягод. Нашла специализированный магазин со всеми комплектующими. Помогли подобрать стартовый набор. Посоветовали пару сайтов для обучения. В интернете есть много обучающих видео курсов. Главная цель — приготовить качественный, безопасный и вкусный продукт, — делится своим опытом Карина, винокур Уфа.
В России на сегодняшний день можно совершенно законно гнать самогон, но исключительно для собственного употребления. Также допустимо угощать родственников и знакомых и использовать в других целях с условием, что не получаешь от этого финансовый доход.
Если же гражданин РФ займется продажей горячительного напитка, его ждет штраф и конфискация самогонного аппарата, сырья для производства и готовой продукции.
— Я начала заниматься самогоноварением ради интереса. Мне больше нравится сам процесс, чем употребление. Большое количество алкоголя в доме — не признак алкозависимости, — делится Карина, винокур Уфа.
Самогонщики уверены, что, основываясь лишь на собственном опыте и интернет советах, можно произвести безопасный напиток. И называют следующие плюсы собственного производства алкогольных напитков:
— 100% качество алкоголя — делаем с любовью, знаем из чего создаем, очищаем.
— Этот напиток не вызывает похмелье.
— Не плачу акцизы. Экономия.
— Защищен от отравления «паленым» алкоголем.
Однако обучение технологии бродильных производств и виноделия, позволяющее в дальнейшем вести процессы спиртового и ликероводочного производства, занимает 4 года.
В России сегодня существуют: «Кубок малого шлема» ежегодный конкурс домашних дистиллятов от частных производителей крепкого алкоголя; «Жигулёвский Кубок Медного Шлема» фестиваль домашних напитков и дистиллятов г. Тольятти; Фестиваль «Самодельные Напитки» г. Истра. Участники этих мероприятий — действительно увлеченные и грамотные специалисты. Люди серьезно относятся к своему занятию. Проходят обучение, общаются с единомышленниками.
— Ежегодно в больших городах России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж) проходят конкурсы. Со всех городов приезжают мастера со своими аппаратами и напитками. Соревнования проходят по разным категориям напитков, также есть отдельная категория аппаратов. Очень интересный опыт. Есть люди, которые много лет занимаются. Можно пообщаться вживую с профи и получить советы. А самое главное, ни у кого нет цели нагнать по дешевке самогона и напиться. Люди просто создают новые напитки, лучше, чем в магазинах, — рассказала Карина винокур Уфа.
«Самогон гонят только бедные люди, те, кому не хватает на водку» — это утверждение давно не актуально.
Затраты на аппарат, потеря времени и приложенный труд, исходные продукты. Если речь идет о качественном напитке, выходит не дешево.
Аппараты для самогоноварения есть на любой кошелек, вкус и цвет. На популярном маркетплейсе их стоимость варьируется от 5700 до 89 374 рублей. Но потребуются и другие затраты. Емкость для брожения, спиртометр, сахар, специальные дрожжи.
А еще добавить расходы на газ или электричество.
Где гарантии, что домашний напиток не содержит ядовитое скопление сивушных масел?
— Есть масса форумов и групп в мессенджерах по нашему хобби. Чаще всего делятся новыми рецептами и просто помогают друг другу улучшить свой продукт. Делаешь для себя и знаешь, какие ингредиенты добавлены в напиток. А самое важное — ты можешь самостоятельно улучшать очистку и качество продукта. Отравится при правильном очищении практически невозможно. Есть много методов для очищения, которые полностью эффективны и даже прошли проверку на научном опыте. Даже старые «дедовские» методы очистки имеют эффект. Например, очищение готового продукта молоком или яйцом, — поясняет Карина, винокур Уфа.
Несчастные случаи при самогоноварении
Происшествия и несчастные случаи, связанные с этим хобби. Например, в городе В Салавате в 2021-м году в квартире выбило балконную раму и стекла, повредило двери и стены. Семью самогонщика госпитализировали тогда с серьезными ожогами.
По мнению винокуров, самогон, изготовленный с соблюдением всех необходимых правил, менее вреден, чем любой другой спиртной напиток, так как дистиллят воздействует на организм более мягко, не разрушая защитные мембраны клеток.
Убеждение в том, что самогон — опасный для здоровья напиток — пережиток 90-х, когда нарушались правила безопасности и не отделялись определённые части готового напитка. А ведь именно они содержат в себе вещества, которые наносят вред организму.
Но у наркологов иное мнение.
— Вред домашнего самогона очевиден. Как и любой другой алкоголь, этот напиток вызывает привыкание и зависимость. При регулярном употреблении, он разрушительно воздействует на все органы, особенно на нервную систему, печень, головной мозг, сердце, сосуды и поджелудочную железу, — уверен Сергей Ганин, врач — нарколог.
Самогон употребляют не только внутрь. Его используют для настоек. Ведь 70 градусный продукт позволяет делать лечебные настойки на лекарственных травах.
Также самогон используется вместо незамерзайки для авто зимой, особенно в суровых северных условиях, когда другие жидкости замерзают в бочке омывателя. В качестве антисептика.
Самогоноварение в современном и цивилизованном понимании — это хобби с дорогостоящим крафтовым авторским продуктом на выходе. Ничего общего с плохо очищенной дешевой сивушной отравой не имеющий. Это хобби увлеченных людей. А меру нужно знать во всем и всегда. Наркологи же считают, что регулярное употребление алкоголя вредит здоровью, и не важно, промышленный это напиток или домашний.