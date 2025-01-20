Кто такие современные самогонщики и выгодно ли делать домашний самогон?

Самогоноварение вновь популярно в нашей стране. Но теперь это не трехлитровая банка с брагой и надутой перчаткой, как было во времена сухого закона. Теперь это высокотехнологичные аппараты и дорогостоящее сырье из сети специализированных магазинов. Тогда гнали самогон от безысходности. Алкогольных напитков в продаже попросту не было. Что же заставляет обычных людей осваивать это ремесло в наше время, когда любые крепкие напитки представлены в широком ассортименте в любом магазине.