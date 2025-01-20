Когда выгодно брать отпуск в 2025 году: лучшие периоды

Если вы не хотите потерять в деньгах, нужно идти в отпуск в месяцы, где максимальное число рабочих дней. Так, в 2025 году самые лучшие месяцы для этого — октябрь и июль (23 рабочих дня). В них один рабочий день будет стоить минимально, поэтому вы не потеряете ни в отпускных, ни в зарплате.