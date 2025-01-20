Когда выгодно брать отпуск в 2025 году: лучшие периоды

Posted 20 января, 11:17
Published 20 января, 11:17
Modified 20 января, 11:17
Updated 20 января, 11:17
Увеличить отпуск можно за счет официальных праздников. Отпуск считают по календарным дням, поэтому, когда на его период попадают праздничные выходные, его продлевают на число этих дней. Приурочив свой отпуск к месяцам, в которых есть длительные выходные, можно получить дополнительные дни отдыха и использовать их для путешествий и поездок.
В 2025 году для дополнительного отдыха выгодно брать следующие даты:
Зарплата и отпускные бухгалтерией считаются по абсолютно разным схемам. Поэтому зачастую сумма отпускных меньше, чем размер зарплаты, рассчитанной за тот же период.
Заработную плату начисляют за те дни, которые были отработаны по факту, а отпускные — за все календарные дни. То есть, когда начисляют сотруднику заработную плату, оклад делится на число рабочих дней в конкретном месяце, а затем умножается на дни, которые человек отработал.
А когда считают отпускные, за основу берут средний размер дохода работника за последний год. Но эта сумма делится на все дни в календаре — неважно, рабочие и выходные, что и приводит к снижению выплаты.
Становится понятно — чем меньше будет в месяце рабочих дней, тем менее этот период выгоден для отпуска, потому как в эти месяцы рабочий день будет стоить дороже.
Это видно на примере длительных январских или майских праздников. Так как стоимость рабочего дня делится на число отработанных дней, то в январе либо в мае она самая высокая. Поэтому месяцы, где больше официальных праздничных выходных считаются самыми невыгодными.
Если вы не хотите потерять в деньгах, нужно идти в отпуск в месяцы, где максимальное число рабочих дней. Так, в 2025 году самые лучшие месяцы для этого — октябрь и июль (23 рабочих дня). В них один рабочий день будет стоить минимально, поэтому вы не потеряете ни в отпускных, ни в зарплате.
Также для отдыха в 2025 году стоит рассмотреть апрель, декабрь и сентябрь, в которых по 22 рабочих дня. Другие месяцы невыгодны — так как вы можете прилично потерять в деньгах.
Конкретную сумму отпускных сложно посчитать самостоятельно, потому что нужно знать много нюансов: среднедневной заработок работника за расчетный период, включая различные надбавки, периоды со сдельной оплатой, премии и др.
Определим для себя, что зарплата работника в месяц составляет 60 тыс. руб. Если человек уйдет в отпуск на 14 дней, то отпускные начислят по следующей примерной схеме: 60 000 (оклад) делим на 29,3 — коэффициент, определяющий среднее число календарных дней в месяце. Полученную цифру умножаем на календарные дни отдыха. То есть, работнику выплатят 20, 477 тыс. рублей отпускных.
Сумма отпускных будет примерно одинаковая во все месяцы. Но здесь есть нюанс. В разные месяцы рабочий день будет стоить по-разному.
В нашем примере рабочий день у человека в октябре 2025 года будет стоить 2, 608 тыс. руб. — сумму оклада делим на 23 рабочих дня. А в январе 2025 года рабочих дней всего 17, поэтому день будет дороже — 3, 333 тыс. рублей.
То есть, работнику выгодней в январе работать, а не отдыхать. Потому что, взяв в январе отпуск на две недели (при окладе в 60 тыс. руб.), он потеряет за один рабочий день 1, 285 тыс. рублей. А если пойдет отдыхать в октябре, то в два раза меньше — всего 560,9 рублей.