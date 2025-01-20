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Posted 20 января, 11:17

Published 20 января, 11:17

Modified 20 января, 11:17

Updated 20 января, 11:17

Когда выгодно брать отпуск в 2025 году: лучшие периоды

Когда выгодно брать отпуск в 2025 году: лучшие периоды

20 января 2025, 11:17
Фото: 1MI. Когда выгодно брать отпуск в 2025 году: лучшие периоды
Какие месяцы будут в 2025 году наиболее выгодными для отпуска? Это зависит от цели работника — больше отдохнуть либо получить больше денег. Рассмотрим оба варианта и определим наиболее выгодные даты для отдыха в 2025 году.

Если надо больше отдохнуть

Увеличить отпуск можно за счет официальных праздников. Отпуск считают по календарным дням, поэтому, когда на его период попадают праздничные выходные, его продлевают на число этих дней. Приурочив свой отпуск к месяцам, в которых есть длительные выходные, можно получить дополнительные дни отдыха и использовать их для путешествий и поездок.

В 2025 году для дополнительного отдыха выгодно брать следующие даты:

  • С 5-го по 7-е мая 2025 года. Майский отдых в этом случае составит аж 11 дней, поскольку официальные выходные в 2025 году длятся с 01.05 по 04.05 и с 08.05 по 11.05.
  • С 9-го по 1-е июня 2025 года. Отдохнуть в июне 2025 года можно больше за счет четырех официальных выходных — с 12.06 по 15.06.
  • С 5 по 7 ноября 2025 года. Продлить ноябрьский отдых можно до 8 дней можно за счет трех праздничных выходных со 02.11 по 04.11.
Отпуск считают по календарным дням, поэтому, когда на его период попадают праздничные выходные, его продлевают на число этих дней
Отпуск считают по календарным дням, поэтому, когда на его период попадают праздничные выходные, его продлевают на число этих дней. Фото: 1MI

Если надо больше получить отпускных

Зарплата и отпускные бухгалтерией считаются по абсолютно разным схемам. Поэтому зачастую сумма отпускных меньше, чем размер зарплаты, рассчитанной за тот же период.

Заработную плату начисляют за те дни, которые были отработаны по факту, а отпускные — за все календарные дни. То есть, когда начисляют сотруднику заработную плату, оклад делится на число рабочих дней в конкретном месяце, а затем умножается на дни, которые человек отработал.

А когда считают отпускные, за основу берут средний размер дохода работника за последний год. Но эта сумма делится на все дни в календаре — неважно, рабочие и выходные, что и приводит к снижению выплаты.

Становится понятно — чем меньше будет в месяце рабочих дней, тем менее этот период выгоден для отпуска, потому как в эти месяцы рабочий день будет стоить дороже.

Это видно на примере длительных январских или майских праздников. Так как стоимость рабочего дня делится на число отработанных дней, то в январе либо в мае она самая высокая. Поэтому месяцы, где больше официальных праздничных выходных считаются самыми невыгодными.

Если вы не хотите потерять в деньгах, нужно идти в отпуск в месяцы, где максимальное число рабочих дней. Так, в 2025 году самые лучшие месяцы для этого — октябрь и июль (23 рабочих дня). В них один рабочий день будет стоить минимально, поэтому вы не потеряете ни в отпускных, ни в зарплате.

Также для отдыха в 2025 году стоит рассмотреть апрель, декабрь и сентябрь, в которых по 22 рабочих дня. Другие месяцы невыгодны — так как вы можете прилично потерять в деньгах.

Если вы не хотите потерять в деньгах, нужно идти в отпуск в месяцы, где максимальное число рабочих дней
Если вы не хотите потерять в деньгах, нужно идти в отпуск в месяцы, где максимальное число рабочих дней. Фото: 1MI

Примеры расчета отпускных

Конкретную сумму отпускных сложно посчитать самостоятельно, потому что нужно знать много нюансов: среднедневной заработок работника за расчетный период, включая различные надбавки, периоды со сдельной оплатой, премии и др.

Определим для себя, что зарплата работника в месяц составляет 60 тыс. руб. Если человек уйдет в отпуск на 14 дней, то отпускные начислят по следующей примерной схеме: 60 000 (оклад) делим на 29,3 — коэффициент, определяющий среднее число календарных дней в месяце. Полученную цифру умножаем на календарные дни отдыха. То есть, работнику выплатят 20, 477 тыс. рублей отпускных.

Сумма отпускных будет примерно одинаковая во все месяцы. Но здесь есть нюанс. В разные месяцы рабочий день будет стоить по-разному.

В нашем примере рабочий день у человека в октябре 2025 года будет стоить 2, 608 тыс. руб. — сумму оклада делим на 23 рабочих дня. А в январе 2025 года рабочих дней всего 17, поэтому день будет дороже — 3, 333 тыс. рублей.

То есть, работнику выгодней в январе работать, а не отдыхать. Потому что, взяв в январе отпуск на две недели (при окладе в 60 тыс. руб.), он потеряет за один рабочий день 1, 285 тыс. рублей. А если пойдет отдыхать в октябре, то в два раза меньше — всего 560,9 рублей.

Если вам повысили зарплату или начали выплачивать премию, то отдых лучше отложить на дальнее время
Если вам повысили зарплату или начали выплачивать премию, то отдых лучше отложить на дальнее время. Фото: 1MI

Как выгодно уйти в отпуск — советы

  • Берите отпуск, учитывая официальные выходные. Например, на 5 дней с понедельника по пятницу. Вам оплатят 5 дней, но по факту отдыхать вы будете неделю.
  • Разбивайте годовой отпуск на две части по две недели. При этом выгодней уходить отдыхать в конце одного месяца, захватывая начало следующего. В этом случае тоже учитывайте выгодные периоды. Например, в 2025 году это: конец марта — начало апреля, конец июля — начало августа, конец августа — начало сентября, конец сентября — начало октября.
  • Если вам повысили зарплату или начали выплачивать премию, то отдых лучше отложить на дальнее время. Чем больше наберется месяцев с новым окладом, тем больше будет сумма отпускных.
  • Если хотите «удлинить» новогодние каникулы без потери в деньгах, делайте это за счет декабря — рабочий день в этом месяце выходит дороже. Это касается и майских — дополнительные дни лучше брать в апреле.
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