Иностранных студентов высылают из Уфы

Граждане Египта были зачислены студентами в один из вузов Уфы. Но с учёбой в Башкирии у иностранцев не заладилось. Египтян отчислили из университета в 2024 году. Они успели отучиться в Уфе всего год. Бывшие студенты решили всё же остаться в Башкирии, но легализовать свое пребывание в России не торопились. И попали под проверку документов.