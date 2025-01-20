Иностранных студентов высылают из Уфы

Posted 20 января, 11:46
Published 20 января, 11:46
Modified 20 января, 11:48
Updated 20 января, 11:48
Бывшим уфимским студентам предстоит принудительная депортация из Башкирии. Это — итог нарушения миграционного законодательства. Как выяснили правоохранители и установил суд, ранее нелегалы прибыли в Россию на вполне законных основаниях.
Граждане Египта были зачислены студентами в один из вузов Уфы. Но с учёбой в Башкирии у иностранцев не заладилось. Египтян отчислили из университета в 2024 году. Они успели отучиться в Уфе всего год. Бывшие студенты решили всё же остаться в Башкирии, но легализовать свое пребывание в России не торопились. И попали под проверку документов.
— Исследовав представленные материалы, выслушав участвующих лиц, суд пришёл к выводу: двух граждан Арабской Республики Египет подвергнуть наказанию в виде административного штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного перемещения через границу Российской Федерации, — отметили в суде.
Ожидать депортации египтяне будут в Центре временного содержания иностранных граждан.