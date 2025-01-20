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Posted 20 января, 13:14

Published 20 января, 13:14

Modified 20 января, 15:21

Updated 20 января, 15:21

Инфляция в Башкирии выросла до 9%

Инфляция в Башкирии выросла до 9%

20 января 2025, 13:14
Фото: 1MI.
Аналитики зафиксировали значительное ускорение роста цен в Башкортостане по итогам 2024 года, следует из отчёта Росстата, опубликованного в понедельник, 20 января.

Документ статистического ведомства гластит, что инфляция в регионе к началу 2025 года составила 8,87%.

Так, ещё в ноябре 2024 года этот показатель составлял 8,22%, а конец 2023 года отметился инфляцией в 6,87%. Таким образом, рост цен ускорился ровно на 2%.

В целом по России тем временем инфляция составила более 9,5%, схожая ситуация и в среднем по Приволжскому федеральному округу, где Башкирия занимает предпоследнее место.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Республике Башкортостан скорректировали уровень прожиточного минимума.

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