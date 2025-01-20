Инфляция в Башкирии выросла до 9%

Posted 20 января, 13:14
Published 20 января, 13:14
Modified 20 января, 15:21
Updated 20 января, 15:21
Документ статистического ведомства гластит, что инфляция в регионе к началу 2025 года составила 8,87%.
Так, ещё в ноябре 2024 года этот показатель составлял 8,22%, а конец 2023 года отметился инфляцией в 6,87%. Таким образом, рост цен ускорился ровно на 2%.
В целом по России тем временем инфляция составила более 9,5%, схожая ситуация и в среднем по Приволжскому федеральному округу, где Башкирия занимает предпоследнее место.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Республике Башкортостан скорректировали уровень прожиточного минимума.