Чистый хвостик: пошаговая инструкция как правильно помыть вашу собаку

Posted 20 января, 14:36
Published 20 января, 14:36
Modified 20 января, 14:38
Updated 20 января, 14:38
В то время как некоторые собаки не возражают против теплой ванны с мылом, другие готовы на все, лишь бы не находиться в ванне. Вне зависимости от породы, всегда полезно знать, как правильно купать собаку, чтобы избежать стресса как вам, так и вашему любимцу.
— Для всех собачников это очень важно знать — даже если вы водите своего питомца в груминг-салон. Помимо того, что это поможет сэкономить на услугах грумера, вы будете знать что делать в экстренных ситуациях (например, как непредвиденные грязевые ванны собаки), — рассказывает Дженнифер Нельсон, бывший профессиональный грумер.
В отличие от людей, они не нуждаются в частом купании. Тем не менее, пренебрегать этим не рекомендуется. Как часто вам следует это делать зависит от породы.
Длинношерстным породам чаще всего мыться достаточно будет 2-3 раза в год. Слишком частое купание удаляет натуральные жиры с их шерсти. В остальное время достаточно быстро вымыть лапы после прогулки. Для большинства короткошерстных пород достаточно купания раз в месяц.
Породы с водоотталкивающей и с густой шерстью лучше всего справляются с меньшим количеством ванн. Старайтесь купать их только тогда, когда это действительно необходимо, иначе это может привести к раздражению кожи.
Перед тем, как открыть краны, нужно заранее подготовиться.
Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы искупать свою собаку без особых проблем.
Важно дать им понять, что вы заботитесь о них. Говорите с ними успокаивающим голосом до, во время и после купания. Также вы можете угостить свою собаку вкусняшками после успешного купания!
Это необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии спутанной шерсти. Если этого не сделать, то в колтунах наберётся вода, что позже может вызвать раздражение кожи у вашей собаки.
Обязательно проверьте воду перед мытьем и сохраняйте её теплой.
Очень важно следить за тем, чтобы ушки вашего питомца оставались сухими, так как это поможет предотвратить ушные инфекции в будущем. Для этого можно использовать ватные шарики, а для их чистки использовать влажные салфетки. Также держите моющие средства подальше от морды, чтобы защитить глаза от раздражения.
— Как только вы закончите мыться, достаньте вату из ушей. У некоторых собак воск выделяется чаще, чем у других, но в идеале вы должны чистить им уши примерно раз в две недели, — советует опытный ветеринар Мелинда Джей Мэйфилд-Дэвис.
Перед нанесением шампуня, шерсть необходимо полностью смочить водой. Делайте это с помощью постепенного полива небольшим количеством воды из ладошек или ковшиков, или слабым напором душа. Убедитесь, что намочили шерсть по всему телу.
Выдавите небольшое количество шампуня и втирайте его, пока он не вспенится. Не наносите шампунь на голову или морду вашей собаки, так как вы рискуете попасть шампунем в глаза и уши.
Если она тоже грязная, достаточно протереть её влажной тканью.
Важно тщательно смыть весь шампунь с собаки тёплой водой. Избыток мыла может вызвать раздражение кожи.
После купания тщательно вытрите собаку полотенцем. Вы также можете высушить её феном, но убедитесь, что он на самом холодном режиме, держите его подальше от кожи и не задерживайтесь долго на одном.
По окончанию процедуры важно похвалить собаку вслух. Также неплохо дать ей лакомство, чтобы она знала, что вы цените ее сотрудничество.
Источник: purina
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