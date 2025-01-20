Чистый хвостик: пошаговая инструкция как правильно помыть вашу собаку

В то время как некоторые собаки не возражают против теплой ванны с мылом, другие готовы на все, лишь бы не находиться в ванне. Вне зависимости от породы, всегда полезно знать, как правильно купать собаку, чтобы избежать стресса как вам, так и вашему любимцу.