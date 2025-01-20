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Posted 20 января, 14:36

Published 20 января, 14:36

Modified 20 января, 14:38

Updated 20 января, 14:38

Чистый хвостик: пошаговая инструкция как правильно помыть вашу собаку

Чистый хвостик: пошаговая инструкция как правильно помыть вашу собаку

20 января 2025, 14:36
Фото: 1MI. Чистый хвостик: пошаговая инструкция как правильно помыть вашу собаку
Будь то прогулка по грязи или естественный запах, купание собаки иногда является необходимостью, и важно, чтобы хозяева питомцев знали, как это сделать правильно. Узнайте, как сделать процесс купания более комфортным для вашего любимца, и чего стоит избегать в моменте, чтобы не навредить ему.

В то время как некоторые собаки не возражают против теплой ванны с мылом, другие готовы на все, лишь бы не находиться в ванне. Вне зависимости от породы, всегда полезно знать, как правильно купать собаку, чтобы избежать стресса как вам, так и вашему любимцу.

— Для всех собачников это очень важно знать — даже если вы водите своего питомца в груминг-салон. Помимо того, что это поможет сэкономить на услугах грумера, вы будете знать что делать в экстренных ситуациях (например, как непредвиденные грязевые ванны собаки), — рассказывает Дженнифер Нельсон, бывший профессиональный грумер.

Как часто следует купать собак?

В отличие от людей, они не нуждаются в частом купании. Тем не менее, пренебрегать этим не рекомендуется. Как часто вам следует это делать зависит от породы.

Длинношерстным породам чаще всего мыться достаточно будет 2-3 раза в год. Слишком частое купание удаляет натуральные жиры с их шерсти. В остальное время достаточно быстро вымыть лапы после прогулки. Для большинства короткошерстных пород достаточно купания раз в месяц.

Породы с водоотталкивающей и с густой шерстью лучше всего справляются с меньшим количеством ванн. Старайтесь купать их только тогда, когда это действительно необходимо, иначе это может привести к раздражению кожи.

Не все собаки любят купаться, поэтому рекомендуется выбрать место, где животное будет чувствовать себя в безопасности
Не все собаки любят купаться, поэтому рекомендуется выбрать место, где животное будет чувствовать себя в безопасности. Фото: Изображение Midjourney

Подготовка к купанию

Перед тем, как открыть краны, нужно заранее подготовиться.

  1. Шампунь: важно, чтобы вы использовали только специализированный шампунь для собак, а не для людей. В идеале следует выбрать шампунь с нейтральным PH-балансом. Также постарайтесь выбрать шампунь без искусственных красителей и отдушек.

  2. Комфортное место для мытья: не все собаки любят купаться, поэтому рекомендуется выбрать место, где животное будет чувствовать себя в безопасности. Например, если порода небольшая, то можно купать ее в раковине или детской ванночке. Видам покрупнее потребуется больше места: подойдёт ванная или поддон для душа. Позаботьтесь о том, чтобы питомцу было удобно: положите полотенце или резиновый коврик на дно ванны или раковины. Также рядом можно положить парочку их любимых игрушек.

  3. Заранее подготовиться к процедуре: прежде чем приступить к купанию, аккуратно разложите всё необходимое рядом. Вам понадобится много чистых полотенец, а дверцы лучше держать закрытыми, чтобы ваша собака не бросилась на диван, как только вы закончите.

Как правильно купать собаку

Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы искупать свою собаку без особых проблем.

1. Успокойте ее

Важно дать им понять, что вы заботитесь о них. Говорите с ними успокаивающим голосом до, во время и после купания. Также вы можете угостить свою собаку вкусняшками после успешного купания!

2. Заранее расчешите их шерсть

Это необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии спутанной шерсти. Если этого не сделать, то в колтунах наберётся вода, что позже может вызвать раздражение кожи у вашей собаки.

3. Проверьте температуру воды

Обязательно проверьте воду перед мытьем и сохраняйте её теплой.

4. Обезопасьте уши и глаза собаки

Очень важно следить за тем, чтобы ушки вашего питомца оставались сухими, так как это поможет предотвратить ушные инфекции в будущем. Для этого можно использовать ватные шарики, а для их чистки использовать влажные салфетки. Также держите моющие средства подальше от морды, чтобы защитить глаза от раздражения.

— Как только вы закончите мыться, достаньте вату из ушей. У некоторых собак воск выделяется чаще, чем у других, но в идеале вы должны чистить им уши примерно раз в две недели, — советует опытный ветеринар Мелинда Джей Мэйфилд-Дэвис.
Также неплохо дать ей лакомство, чтобы она знала, что вы цените ее сотрудничество.
Также неплохо дать ей лакомство, чтобы она знала, что вы цените ее сотрудничество.. Фото: Изображение Midjourney

5. Намочите тело собаки

Перед нанесением шампуня, шерсть необходимо полностью смочить водой. Делайте это с помощью постепенного полива небольшим количеством воды из ладошек или ковшиков, или слабым напором душа. Убедитесь, что намочили шерсть по всему телу.

6. Добавьте шампунь для собак

Выдавите небольшое количество шампуня и втирайте его, пока он не вспенится. Не наносите шампунь на голову или морду вашей собаки, так как вы рискуете попасть шампунем в глаза и уши.

7. Протрите мордочку

Если она тоже грязная, достаточно протереть её влажной тканью.

8. Смойте весь шампунь

Важно тщательно смыть весь шампунь с собаки тёплой водой. Избыток мыла может вызвать раздражение кожи.

9. Вытрите собаку насухо

После купания тщательно вытрите собаку полотенцем. Вы также можете высушить её феном, но убедитесь, что он на самом холодном режиме, держите его подальше от кожи и не задерживайтесь долго на одном.

10. Поощрите питомца

По окончанию процедуры важно похвалить собаку вслух. Также неплохо дать ей лакомство, чтобы она знала, что вы цените ее сотрудничество.

Дополнительные советы:

  • Уделите для этого достаточно времени и не торопитесь, так как спешка может заставить животное нервничать;
  • Рекомендуется сначала хорошенько погулять, чтобы ваш хвостик был менее активным во время купания;
  • Как только собака выйдет из ванны, она сразу же начнет отряхиваться, поэтому убедитесь, что у вас достаточно полотенец, и застелите или уберите все находящиеся поблизости предметы, которые могут пострадать от воды;
  • Если вы сможете уговорить другого человека помочь вам в этом процессе, тем будет лучше — лишние руки помогут держать всё под контролем.

Источник: purina

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