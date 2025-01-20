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Posted 20 января, 10:15

Published 20 января, 10:15

Modified 20 января, 10:17

Updated 20 января, 10:17

Бесплатный проезд по «Восточному выезду» продлили на год

Бесплатный проезд по «Восточному выезду» продлили на год

20 января 2025, 10:15
Фото: 1MI.
Владельцы электрокаров смогут бесплатно пользоваться платным «Восточным выездом» в Уфе, согласно новому распоряжению Правительства РФ, опубликованному в понедельник, 20 января.

Напомним, что в 2023 году Правительство РФ дало право российским электромобилям на бесплатный проезд по платным автодорогам страны. Такая акция реализуется в рамках концепции развития производства и использования электротранспорта в России. Всего за два года более миллиона владельцев «электричек» сэкономили на проезде.

Платная трасса в Башкирии стала «золотой»
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В Башкирии владельцы электрокаров смогут сэкономить на проезде по «Восточному выезду» в Уфе. Напомним, что недавно цены на проезд по путепроводу подняли, несмотря на то, что не все уфимцы оказались довольны качеством платной дороги.

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Ранее Mkset рассказал, что в Башкирии появится бесплатная альтернатива «Восточному выезду».

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