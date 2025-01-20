Бесплатный проезд по «Восточному выезду» продлили на год

Напомним, что в 2023 году Правительство РФ дало право российским электромобилям на бесплатный проезд по платным автодорогам страны. Такая акция реализуется в рамках концепции развития производства и использования электротранспорта в России. Всего за два года более миллиона владельцев «электричек» сэкономили на проезде.