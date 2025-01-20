Башкирское аниме покоряет Ютуб

Posted 20 января, 19:31
Published 20 января, 19:31
Modified 20 января, 21:36
Updated 20 января, 21:36
В первой половине 2010-х на «Ютубе» зародился формат бесконечных трансляций-плейлистов с ненавязчивой и простой чиллхоп-музыкой, которая идеально подходила как фоновый звук для учёбы или работы. К концу десятилетия подобные стримы круглосуточно имели миллионы зрителей, при этом их число не переставало расти.
Самой популярной подобной трансляцией стало радио за авторством одного из первопроходцев на этой стезе. Сопровождалась музыка зацикленной анимацией с нарисованной в стиле японских мультипликаций девушкой, делающей уроки.
Со скачком популярности уникального формата другие креативные пользователи стали создавать всё больше похожих роликов, при этом ширился и перечень жанров, использующихся в подобных плейлистах.
Так, в октябре 2024 года уфимец опубликовал на своём YouTube-канале «башкирское ретрорадио». В подборку были включены старые песни на соответствующем языке, которые вместе с картинкой — башкирской бабушкой, попивающей чай из самовара в деревенском домике — создают безмятежную атмосферу с нотками ностальгии. Сама анимация, как можно догадаться по некоторым её элементам, сгенерирована нейросетью.