Башкирское аниме покоряет Ютуб

Так, в октябре 2024 года уфимец опубликовал на своём YouTube-канале «башкирское ретрорадио». В подборку были включены старые песни на соответствующем языке, которые вместе с картинкой — башкирской бабушкой, попивающей чай из самовара в деревенском домике — создают безмятежную атмосферу с нотками ностальгии. Сама анимация, как можно догадаться по некоторым её элементам, сгенерирована нейросетью.