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Posted 20 января, 13:23

Published 20 января, 13:23

Modified 20 января, 13:23

Updated 20 января, 13:23

Мороженое из Башкирии победило на конкурсе

Башкирский пломбир победил тысячу соперников

20 января 2025, 13:23
Фото: mkset.ru.

Мороженое из Башкирии победило на конкурсе

Сюжет
Производство
Образец молочной продукции признан лучшим на отраслевом международном смотре, сообщает в понедельник, 20 января, министр торговли Республики Башкортостан Алексей Гусев.

ООО «Башкирское мороженое», дипломант проекта «Продукт Башкортостана», стало обладателем золотой медали на международном конкурсе качества пищевой продукции «Гарантия качества — 2024». Среди 996 образцов продукции именно пломбир от ООО «Башкирское мороженое» был признан лучшим.

— Это достижение всего коллектива и подтверждение того, что они производят продукт высокого качества, — считает министр торговли РБ Алексей Гусев.

Конкурс проводится с 2018 года и является авторитетной площадкой для оценки качества пищевой продукции и поощрения лучших производителей. В этом году в нём приняли участие 123 предприятия пищевой промышленности и торговые организации из 40 регионов России, а также из Республики Беларусь и Республики Казахстан.

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ООО «Башкирское мороженое» — это компания, специализирующаяся на производстве и реализации мороженого в Республике Башкортостан и за её пределами. Продукция предприятия доступна для потребителей в Республике Башкортостан, а также экспортируется в другие регионы России и за границу.

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