Башкирский пломбир победил тысячу соперников

Конкурс проводится с 2018 года и является авторитетной площадкой для оценки качества пищевой продукции и поощрения лучших производителей. В этом году в нём приняли участие 123 предприятия пищевой промышленности и торговые организации из 40 регионов России, а также из Республики Беларусь и Республики Казахстан.