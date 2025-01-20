Башкирский пломбир победил тысячу соперников

Posted 20 января, 13:23
Published 20 января, 13:23
Modified 20 января, 13:23
Updated 20 января, 13:23
ООО «Башкирское мороженое», дипломант проекта «Продукт Башкортостана», стало обладателем золотой медали на международном конкурсе качества пищевой продукции «Гарантия качества — 2024». Среди 996 образцов продукции именно пломбир от ООО «Башкирское мороженое» был признан лучшим.
— Это достижение всего коллектива и подтверждение того, что они производят продукт высокого качества, — считает министр торговли РБ Алексей Гусев.
Конкурс проводится с 2018 года и является авторитетной площадкой для оценки качества пищевой продукции и поощрения лучших производителей. В этом году в нём приняли участие 123 предприятия пищевой промышленности и торговые организации из 40 регионов России, а также из Республики Беларусь и Республики Казахстан.
ООО «Башкирское мороженое» — это компания, специализирующаяся на производстве и реализации мороженого в Республике Башкортостан и за её пределами. Продукция предприятия доступна для потребителей в Республике Башкортостан, а также экспортируется в другие регионы России и за границу.