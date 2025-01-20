Башкирские вандалы заставили родителей заплатить

Posted 20 января, 05:10
Published 20 января, 05:10
Modified 20 января, 05:12
Updated 20 января, 05:12
В конце ноября 2024 года жители Белорецка стали свидетелями неприятного инцидента в сквере Учителей. Группа подростков, чей возраст варьировался от 10 до 14 лет, устроила «веселье», которое вылилось в порчу новой скульптуры ученика и попытку вывести из строя прожекторы. Такие «развлечения» обошлись городу в 15 тысяч рублей — именно в такую сумму оценили нанесенный ущерб.
К счастью для города и к несчастью для хулиганов, в сквере были установлены камеры видеонаблюдения. Это позволило правоохранительным органам оперативно установить личности юных вандалов. После этого, подростков поставили на учет, а их родителям выставили счет за невоспитанность их чад.
Как ранее сообщал Mkset, две машины оказались уничтожены огнем в ночном происшествии на улице Набережная реки Уфы.