Башкирские вандалы заставили родителей заплатить

К счастью для города и к несчастью для хулиганов, в сквере были установлены камеры видеонаблюдения. Это позволило правоохранительным органам оперативно установить личности юных вандалов. После этого, подростков поставили на учет, а их родителям выставили счет за невоспитанность их чад.