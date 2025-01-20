Аладдин родился в Башкирии

Posted 20 января, 11:36
Published 20 января, 11:36
Modified 20 января, 11:38
Updated 20 января, 11:38
Специалисты системы ЗАГС проанализировали имена новорожденных в Башкирии. С начала 2025 года самыми популярными в РБ именами для девочек стали:
Мальчиков в Башкирии в 2025 году чаще всего называют:
В тоже время стали известны и самые редкие имена детей. Так, одного из новорожденных мальчик родители назвали в Башкирии Алладином.
Алладин — это имя восточного происхождения. В переводе с арабского оно означает «благородная возвышенная душа» или «возвышенная благородная вера». Также существует версия, что это имя произошло от названия волшебного сосуда, который мог исполнять желания.
В сказке «Алладин и волшебная лампа» (18+) из сборника «Тысяча и одна ночь» (18+) главный герой находит волшебную лампу, из которой появляется могущественный джинн, готовый исполнить любые желания Аладдина.
Вместе с Алладином в 2025 году в Башкирии родился Тихомир.
Тихомир — это славянское двухосновное мужское имя, которое происходит от слов «тихий» и «мирный». Это имя можно интерпретировать как «те, кто живёт в мире и спокойствии».
Другие версии значения имени Тихомир:
Напомним, ранее стало известно о том, что в начале 2025 года в Башкирии родилась девочка, которую нарекли именем со значением «принцесса».