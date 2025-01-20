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Posted 20 января, 11:36

Published 20 января, 11:36

Modified 20 января, 11:38

Updated 20 января, 11:38

Аладдин родился в Башкирии

Аладдин родился в Башкирии

20 января 2025, 11:36
Фото: 1MI.
Портал ЗАГС назвал самые популярные и наиболее редкие имена младенцев, родившихся в 2025 году в Республике Башкортостан, сообщается на ресурсе в понедельник, 20 января.

Специалисты системы ЗАГС проанализировали имена новорожденных в Башкирии. С начала 2025 года самыми популярными в РБ именами для девочек стали:

  • Амина
  • Арина
  • Ева
  • София
  • Эмилия.

Мальчиков в Башкирии в 2025 году чаще всего называют:

  • Амир
  • Артём
  • Марк
  • Тимур
  • Эмир.

В тоже время стали известны и самые редкие имена детей. Так, одного из новорожденных мальчик родители назвали в Башкирии Алладином.

Алладин — это имя восточного происхождения. В переводе с арабского оно означает «благородная возвышенная душа» или «возвышенная благородная вера». Также существует версия, что это имя произошло от названия волшебного сосуда, который мог исполнять желания.

В сказке «Алладин и волшебная лампа» (18+) из сборника «Тысяча и одна ночь» (18+) главный герой находит волшебную лампу, из которой появляется могущественный джинн, готовый исполнить любые желания Аладдина.

Вместе с Алладином в 2025 году в Башкирии родился Тихомир.

Тихомир — это славянское двухосновное мужское имя, которое происходит от слов «тихий» и «мирный». Это имя можно интерпретировать как «те, кто живёт в мире и спокойствии».

Другие версии значения имени Тихомир:

  • Некоторые исследователи считают, что это имя имеет славянские корни и относится к периоду Киевской Руси.
  • Также предполагается, что Тихомир может быть производным от древнего германского имени Tihomar или от греческого Thimos, что означает «разумный» или «мудрый».
  • В славянских легендах Тихомир — это имя представителя богов мирного пантеона, который славится своей мудростью и добротой.
Самые необычные и популярные имена 2025 года
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Напомним, ранее стало известно о том, что в начале 2025 года в Башкирии родилась девочка, которую нарекли именем со значением «принцесса».

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