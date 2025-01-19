В Уфе снизят коэффициент ОСАГО

Posted 19 января, 04:15
Published 19 января, 04:15
Modified 19 января, 04:17
Updated 19 января, 04:17
Регулятор сообщил о пересмотре территориальных коэффициентов ОСАГО — этот показатель напрямую влияет и на стоимость полисов.
Так, в Уфе он снизится с 1,64 до 1,56, а в Казани — с 1,8 до 1,7. Всего послабления коснулись 21 региона. В то же время, в 18 субъектах коэффициенты были повышены. По словам представителей Центробанка, меры были продиктованы убытками страховщиков.
Ранее Mkset информировал о том, что в Республике Башкортостан повысили цены на обязательные техосмотры автомобилей.