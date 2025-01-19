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Posted 19 января, 04:15

Published 19 января, 04:15

Modified 19 января, 04:17

Updated 19 января, 04:17

В Уфе снизят коэффициент ОСАГО

В Уфе снизят коэффициент ОСАГО

19 января 2025, 04:15
Фото: 1MI.
Стоимость полисов обязательного страхования упадёт в ряде регионов и городов России, в том числе в Уфе, гласит решение Центробанка, изученное Mkset в воскресенье, 19 января.

Регулятор сообщил о пересмотре территориальных коэффициентов ОСАГО — этот показатель напрямую влияет и на стоимость полисов.

Так, в Уфе он снизится с 1,64 до 1,56, а в Казани — с 1,8 до 1,7. Всего послабления коснулись 21 региона. В то же время, в 18 субъектах коэффициенты были повышены. По словам представителей Центробанка, меры были продиктованы убытками страховщиков.

Техосмотр теперь стоит более ₽1000 в Уфе
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Ранее Mkset информировал о том, что в Республике Башкортостан повысили цены на обязательные техосмотры автомобилей.

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