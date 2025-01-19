В Уфе проходят Крещенские купания

Posted 19 января, 03:45
Published 19 января, 03:45
Modified 19 января, 03:47
Updated 19 января, 03:47
Напомним, традиционно массовые купания проходят в канун праздника Богоявления после вечерней службы, однако сами проруби открыты ещё весь день 19 января.
В МЧС Башкортостана отчитались, что к 07:00 в иордани окунулись 20,6 тыс. жителей региона. Происшествий спасатели не зафиксировали.
Несмотря на то, что ночью в башкирской столице стояло -7°C, длинные очереди желающих окунуться в ледяную воду собирались с вечера.
С праздничной датой башкортостанцев уже поздравили на своих ресурсах высшие лица Республики.
Ранее Mkset публиковал адреса мест проведения Крещенских купаний в Уфе. Напомним, что окунаться стоит лишь в «официальные» проруби. Купание в оборудованных без наблюдения спасателей купелях могут закончиться плачевно.