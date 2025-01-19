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Posted 19 января, 03:45

Published 19 января, 03:45

Modified 19 января, 03:47

Updated 19 января, 03:47

В Уфе проходят Крещенские купания

В Уфе проходят Крещенские купания

19 января 2025, 03:45
Фото: mkset.ru.
Народные окунания в прорубь прошли в Башкирии в ночь на воскресенье, 19 января.

Напомним, традиционно массовые купания проходят в канун праздника Богоявления после вечерней службы, однако сами проруби открыты ещё весь день 19 января.

В МЧС Башкортостана отчитались, что к 07:00 в иордани окунулись 20,6 тыс. жителей региона. Происшествий спасатели не зафиксировали.

Несмотря на то, что ночью в башкирской столице стояло -7°C, длинные очереди желающих окунуться в ледяную воду собирались с вечера.

Фото: Андрей Наzаров / Telegram

С праздничной датой башкортостанцев уже поздравили на своих ресурсах высшие лица Республики.

Крещенских купелей в Уфе будет меньше обычного
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Ранее Mkset публиковал адреса мест проведения Крещенских купаний в Уфе. Напомним, что окунаться стоит лишь в «официальные» проруби. Купание в оборудованных без наблюдения спасателей купелях могут закончиться плачевно.

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