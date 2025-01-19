В Башкирии запретят алкоголь

В проекте ведётся речь о тотальном запрете торговли алкоголем на территории села Кинзекеево Ишимбайского района. Торговать спиртным не получится ни в розницу, ни в общепите. Если документ будет одобрен, сухой закон начнёт действовать с сентября 2025 года и как минимум до сентября 2030 года.