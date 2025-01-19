В Башкирии запретят алкоголь

Posted 19 января, 20:04
Published 19 января, 20:04
Modified 19 января, 20:06
Updated 19 января, 20:06
В проекте ведётся речь о тотальном запрете торговли алкоголем на территории села Кинзекеево Ишимбайского района. Торговать спиртным не получится ни в розницу, ни в общепите. Если документ будет одобрен, сухой закон начнёт действовать с сентября 2025 года и как минимум до сентября 2030 года.
Инициативу авторы обосновали распространением здорового образа жизни и снижением уровня преступности.
Напомним, нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции предусматривает штрафы. Юрлицам за подобное придётся заплатить ₽100-300 тысяч.
Ранее Mkset сообщал о том, что депутат Госдумы от Башкирии предложил жёстче наказывать рублём автомобилистов.