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Posted 19 января, 20:04

Published 19 января, 20:04

Modified 19 января, 20:06

Updated 19 января, 20:06

Сухой закон на пять лет предложили ввести в Башкирии

В Башкирии запретят алкоголь

19 января 2025, 20:04
Фото: 1MI.

Сухой закон на пять лет предложили ввести в Башкирии

Ужесточить оборот горячительных напитков могут в Башкортостане, соответствующий документ, изученный Mkset в понедельник, 20 января, был вынесен на общественные обсуждения.

В проекте ведётся речь о тотальном запрете торговли алкоголем на территории села Кинзекеево Ишимбайского района. Торговать спиртным не получится ни в розницу, ни в общепите. Если документ будет одобрен, сухой закон начнёт действовать с сентября 2025 года и как минимум до сентября 2030 года.

Инициативу авторы обосновали распространением здорового образа жизни и снижением уровня преступности.

Напомним, нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции предусматривает штрафы. Юрлицам за подобное придётся заплатить ₽100-300 тысяч.

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Ранее Mkset сообщал о том, что депутат Госдумы от Башкирии предложил жёстче наказывать рублём автомобилистов.

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