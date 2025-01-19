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Posted 19 января, 13:38

Published 19 января, 13:38

Modified 19 января, 13:40

Updated 19 января, 13:40

Нелегальную прорубь закрыли в Башкирии

В Башкирии запретили купаться в проруби

19 января 2025, 13:38
Фото: 1MI.

Нелегальную прорубь закрыли в Башкирии

В Абзелиловском районе Башкортостана нашли опасную для жизни крещенскую купель, сообщили в МЧС региона в воскресенье, 19 января.

Напомним, 19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. В ночь на эту дату проходят массовые народные купания в иорданях, после чего купели открыты ещё сутки. Всего в Башкирии открыты 92 официальных места для купания.

В семейном комплекс «Динопарк» деревни Улянды спасатели нашли купель, не отвечающую требованиями безопасности. Её власти решили закрыть.

По данным МЧС, в массовых купаниях на Крещение в 2025 году приняли участие около 30 тысяч человек.

Крещение-2025: в чем смысл праздника и окунания в прорубь
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Ранее Mkset рассказывал о смысле праздника Крещения и о том, имеет ли окунание в прорубь отношение к церковным традициям.

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