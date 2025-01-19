В Башкирии запретили купаться в проруби

Posted 19 января, 13:38
Published 19 января, 13:38
Modified 19 января, 13:40
Updated 19 января, 13:40
Напомним, 19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. В ночь на эту дату проходят массовые народные купания в иорданях, после чего купели открыты ещё сутки. Всего в Башкирии открыты 92 официальных места для купания.
В семейном комплекс «Динопарк» деревни Улянды спасатели нашли купель, не отвечающую требованиями безопасности. Её власти решили закрыть.
По данным МЧС, в массовых купаниях на Крещение в 2025 году приняли участие около 30 тысяч человек.
Ранее Mkset рассказывал о смысле праздника Крещения и о том, имеет ли окунание в прорубь отношение к церковным традициям.