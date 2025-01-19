В Башкирии отрицают отравление в санатории

Местные СМИ 19 января опубликовали слова директора санатория Кашшафа Ямалетдинова. Тот пояснил, что пятеро человек действительно жаловались на рвоту и недомогание. Пострадавшие — люди от 50 до 70 лет. Им была оказала помощь медиков, позже было установлено, что причиной случившегося стало расстройство кишечника. Информацию об отравлении начальник учреждения опроверг.