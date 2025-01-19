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Posted 19 января, 20:00

Published 19 января, 20:00

Modified 19 января, 20:02

Updated 19 января, 20:02

Бастрыкина заинтересовало отравление в санатории Башкортостана

В Башкирии отрицают отравление в санатории

19 января 2025, 20:00

Бастрыкина заинтересовало отравление в санатории Башкортостана

Скандал с массовым отравлением в одной из башкортостанских здравниц получил новый виток, разбираемся в ситуации в понедельник, 20 января.

Ранее, как сообщал Mkset, в региональных СМИ появилась информация о том, что несколько отдыхающих санатория «Танып» Аскинского района Башкирии обратились за медпомощью во время пребывания на объекте.

Вскоре после того, как информация всплыла в медиаресурсах, в здравницу нагрянула прокуратруа.

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Местные СМИ 19 января опубликовали слова директора санатория Кашшафа Ямалетдинова. Тот пояснил, что пятеро человек действительно жаловались на рвоту и недомогание. Пострадавшие — люди от 50 до 70 лет. Им была оказала помощь медиков, позже было установлено, что причиной случившегося стало расстройство кишечника. Информацию об отравлении начальник учреждения опроверг.

Несмотря на доводы Ямалетдинова, скандал дошёл до высоких кабинетов Следкома. Доклад о ходе проверки потребовал центральный аппарат ведомства. Главе СК Александру Бастрыкину отправят отчёт о ходе расследования.

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