Уфимский самолёт попал в «Бермудский треугольник» посреди России

В ходе движения в пункт назначения на борту самолёта перестал работать ответчик — устройство, которое отправляет информацию станциям о скорости и местоположении, а также высоте полёта воздушного судна. При отказе ответчика самолёт не исчезает с радаров, но создает некоторые трудности для диспетчеров.