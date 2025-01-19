Уфимский самолёт попал в «Бермудский треугольник» посреди России

Posted 19 января, 14:15
Published 19 января, 14:15
Modified 19 января, 14:18
Updated 19 января, 14:18
В ходе движения в пункт назначения на борту самолёта перестал работать ответчик — устройство, которое отправляет информацию станциям о скорости и местоположении, а также высоте полёта воздушного судна. При отказе ответчика самолёт не исчезает с радаров, но создает некоторые трудности для диспетчеров.
Сигнал тревоги воздушное судно не отправляло, экипаж решил проследовать до самого Тобольска. Так или иначе, спустя 8 минут после доклада о неисправности устройства, оно вновь заработала. По прибытии самолёт прошёл техосмотр.