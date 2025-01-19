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Posted 19 января, 14:15

Published 19 января, 14:15

Modified 19 января, 14:18

Updated 19 января, 14:18

Самолёт потерялся после вылета из Уфы

Уфимский самолёт попал в «Бермудский треугольник» посреди России

19 января 2025, 14:15
Фото: 1MI.

Самолёт потерялся после вылета из Уфы

На воздушном судне, выполнявшем рейс из башкирской столицы в аэропорт Тобольска, посреди полёта случился отказ оборудования, сообщает в воскресенье, 19 января, Telegram-канал Aviaincident.

В ходе движения в пункт назначения на борту самолёта перестал работать ответчик — устройство, которое отправляет информацию станциям о скорости и местоположении, а также высоте полёта воздушного судна. При отказе ответчика самолёт не исчезает с радаров, но создает некоторые трудности для диспетчеров.

Сигнал тревоги воздушное судно не отправляло, экипаж решил проследовать до самого Тобольска. Так или иначе, спустя 8 минут после доклада о неисправности устройства, оно вновь заработала. По прибытии самолёт прошёл техосмотр.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе появилась возможность купить два билета по цене одного.

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