Таксист избил пассажирку в Башкирии

Posted 19 января, 04:10
Published 19 января, 04:10
Modified 19 января, 04:12
Updated 19 января, 04:12
Что послужило причиной конфликта — неясно. Камера домофона запечатлела, как мужчина подбегает к женщине и толкает ту на землю, после чего скрывается.
Как пишет портал Ufanovosti, водитель принёс пострадавшей извинения, однако та всё равно написала заявление в правоохранительные органы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии суд вынес приговор молодому жителю региона, затеявшему жестокую драку в ночном клубе.