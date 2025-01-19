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Posted 19 января, 04:10

Published 19 января, 04:10

Modified 19 января, 04:12

Updated 19 января, 04:12

Видео

Таксист избил пассажирку в Башкирии

19 января 2025, 04:10
Фото: 1MI, ufanovosti.ru.

Видео

В Стерлитамаке шофёр после завершения поездки «заехал» своей клиентке, кадры инцидента публикуют местные СМИ и Telegram-каналы в субботу, 19 января.

Что послужило причиной конфликта — неясно. Камера домофона запечатлела, как мужчина подбегает к женщине и толкает ту на землю, после чего скрывается.

Как пишет портал Ufanovosti, водитель принёс пострадавшей извинения, однако та всё равно написала заявление в правоохранительные органы.

Видео: ufanovosti.ru.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии суд вынес приговор молодому жителю региона, затеявшему жестокую драку в ночном клубе.

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