«Скорая» разбилась в Уфе

Posted 19 января, 04:49
Published 19 января, 04:49
Modified 19 января, 04:51
Updated 19 января, 04:51
Инцидент случился на перекрёстке улиц Бакалинской и Менделеева. Фельдшеры неслись по проезжей части с включённми сиреной и мигалками на «красный». В какой-то момент на пути у машины оказалась иномарка «Ситроен». Миновать столкновения не удалось.
По данным ГАИ, медики в момент ДТП везли пациента в больницу. По результатам самой аварии никто не пострадал. Кто виноват в ДТП — выясняется.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе произошла массовая авария с участием пяти транспортных средств.