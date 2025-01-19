«Скорая» разбилась в Уфе

Инцидент случился на перекрёстке улиц Бакалинской и Менделеева. Фельдшеры неслись по проезжей части с включённми сиреной и мигалками на «красный». В какой-то момент на пути у машины оказалась иномарка «Ситроен». Миновать столкновения не удалось.