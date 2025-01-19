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Posted 19 января, 04:49

Published 19 января, 04:49

Modified 19 января, 04:51

Updated 19 января, 04:51

ДТП со скорой помощью произошло в Уфе

«Скорая» разбилась в Уфе

19 января 2025, 04:49
Фото: ГАИ.

ДТП со скорой помощью произошло в Уфе

В столице Башкирии медицинская «ГАЗель» врезалась в легковушку, сообщает ГАИ в воскресенье, 19 января.

Инцидент случился на перекрёстке улиц Бакалинской и Менделеева. Фельдшеры неслись по проезжей части с включённми сиреной и мигалками на «красный». В какой-то момент на пути у машины оказалась иномарка «Ситроен». Миновать столкновения не удалось.

По данным ГАИ, медики в момент ДТП везли пациента в больницу. По результатам самой аварии никто не пострадал. Кто виноват в ДТП — выясняется.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе произошла массовая авария с участием пяти транспортных средств.

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