Школьница насмерть разбилась на трассе в Башкирии

Posted 19 января, 14:40
Published 19 января, 14:40
Modified 19 января, 14:42
Updated 19 января, 14:42
На автодороге, соединяющей город со Стерлитамаком, столкнулись два легковых авто: отечественная «Гранта» и иномарка Kia Rio.
В результате аварии травмировались четыре человека — двое взрослых и двое детей. Ещё одна пассажирка, девятилетняя девочка, скончалась практически моментально. Другие пострадавшие несовершеннолетние — её ровесник и шестилетний ребёнок.
На месте работают оперативные службы, проверку контролируют правоохранительные органы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе в ДТП попала машина скорой помощи, которая экстренно перевозила в больницу пациента.