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Posted 19 января, 14:40

Published 19 января, 14:40

Modified 19 января, 14:42

Updated 19 января, 14:42

Ребёнок погиб при ДТП в Башкирии

Школьница насмерть разбилась на трассе в Башкирии

19 января 2025, 14:40
Фото: МЧС.

Ребёнок погиб при ДТП в Башкирии

Жуткая трагедия стряслась под Салаватом, сообщают экстренные службы Башкортостана в воскресенье, 19 января.

На автодороге, соединяющей город со Стерлитамаком, столкнулись два легковых авто: отечественная «Гранта» и иномарка Kia Rio.

В результате аварии травмировались четыре человека — двое взрослых и двое детей. Ещё одна пассажирка, девятилетняя девочка, скончалась практически моментально. Другие пострадавшие несовершеннолетние — её ровесник и шестилетний ребёнок.

На месте работают оперативные службы, проверку контролируют правоохранительные органы.

Фото: ГАИ
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе в ДТП попала машина скорой помощи, которая экстренно перевозила в больницу пациента.

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