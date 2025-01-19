Семья из Башкирии попала под поезд

ДТП случилось в граничащем с Башкирией Ютазинском районе, на железнодорожном переезде. Этот участок — регулируемый, однако водитель, судя по всему, проигнорировал запретительный сигнал, в результате иномарка не успела пересечь пути и оказалась на пути у состава.