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Posted 19 января, 20:40

Published 19 января, 20:40

Modified 19 января, 20:42

Updated 19 января, 20:42

Семья из Башкирии попала под поезд

Семья из Башкирии попала под поезд

19 января 2025, 20:40
Фото: Приволжская транспортная прокуратура.
В Татарстане локомотив столкнулся с легковым «Опелем», сообщает в понедельник, 20 января, Приволжская транспортная прокуратура.

ДТП случилось в граничащем с Башкирией Ютазинском районе, на железнодорожном переезде. Этот участок — регулируемый, однако водитель, судя по всему, проигнорировал запретительный сигнал, в результате иномарка не успела пересечь пути и оказалась на пути у состава.

О состоянии и числе пострадавших в ведомстве не сообщили. По факту происшествия ведётся проверка. На фотографиях, опубликованных транспортной прокуратурой, можно заметить, что у автомобиля — башкортостанские регистрационные номера.

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Ранее Mkset сообщал о жутком ДТП в Башкирии, в котором погибла девятилетняя девочка.

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