Семья из Башкирии попала под поезд

Posted 19 января, 20:40
Published 19 января, 20:40
Modified 19 января, 20:42
Updated 19 января, 20:42
ДТП случилось в граничащем с Башкирией Ютазинском районе, на железнодорожном переезде. Этот участок — регулируемый, однако водитель, судя по всему, проигнорировал запретительный сигнал, в результате иномарка не успела пересечь пути и оказалась на пути у состава.
О состоянии и числе пострадавших в ведомстве не сообщили. По факту происшествия ведётся проверка. На фотографиях, опубликованных транспортной прокуратурой, можно заметить, что у автомобиля — башкортостанские регистрационные номера.