Сегодня в Уфе: крещенская оттепель и уфимские моржи

Posted 19 января, 20:16
Published 19 января, 20:16
Modified 19 января, 20:18
Updated 19 января, 20:18
В понедельник, 20 января, в Уфе ожидается облачная погода. Всю ночь будет идти снег, не оставят осадки город и в светлое время суток, однако будут они менее обильными.
Водителям, как, впрочем, и пешеходам, следует быть готовым к гололёду и снежным заносам.
Направления ветра — западное и юго-западное. Скорость его потоков составит от 9 до 14 м/с.
Ночью похолодает до -4°C… -6°C, днём же температура воздуха приблизится к комфортным 0°C… -2°C.
Все остальные перекрытия, в том числе связанные с крёстными ходами, были сняты.
Согласно графику «Уфаводоканалу», в понедельник, 20 января, от холодного водоснабжения отключат ряд адресов в Орджоникидзевском районе города.
О жилых домах речи не идёт, лишатся воды лишь здания некоторых организаций.
К вечеру 19 января число участников крещенских купаний в башкирской столице составило 36,5 тыс. человек.
Согласно данным МЧС, это на 6 тыс. больше, чем в 2024 году.
Происшествий в ходе народных окунаний зафиксировано не было.
В башкортостанском правительстве в понедельник, 20 января, состоится совещание с участием главы региона Радия Хабирова и его коллег.
Традиционно, с главами районов и городов обговорят проблемы муниципалитетов в ЖКХ, здравоохранении, транспорте и других сферах.
Среди особых тем: