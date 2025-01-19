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Posted 19 января, 20:16

Published 19 января, 20:16

Modified 19 января, 20:18

Updated 19 января, 20:18

Сегодня в Уфе: крещенская оттепель и уфимские моржи

Сегодня в Уфе: крещенская оттепель и уфимские моржи

19 января 2025, 20:16
Фото: Город Уфа / Telegram.
Дайджест новостей Уфы и всё, что нужно знать на сегодня, 20 января.

Погода в Уфе

В понедельник, 20 января, в Уфе ожидается облачная погода. Всю ночь будет идти снег, не оставят осадки город и в светлое время суток, однако будут они менее обильными.

Водителям, как, впрочем, и пешеходам, следует быть готовым к гололёду и снежным заносам.

Направления ветра — западное и юго-западное. Скорость его потоков составит от 9 до 14 м/с.

Ночью похолодает до -4°C… -6°C, днём же температура воздуха приблизится к комфортным 0°C… -2°C.

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Перекрытия дорог в Уфе

  • До 1 апреля власти закрыли участок проспекта Салавата Юлаева протяжённостью 200 м — крайне правую полосу перед съездом №10 в створе улицы Галле;

Все остальные перекрытия, в том числе связанные с крёстными ходами, были сняты.

Отключения воды в Уфе

Согласно графику «Уфаводоканалу», в понедельник, 20 января, от холодного водоснабжения отключат ряд адресов в Орджоникидзевском районе города.

  • Бирский тракт, 69, 69А, 69В, 25;
  • Чекмагушевская, 1;
  • Ввод с Бирского тракта.

О жилых домах речи не идёт, лишатся воды лишь здания некоторых организаций.

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Крещенские купания в Уфе

К вечеру 19 января число участников крещенских купаний в башкирской столице составило 36,5 тыс. человек.

Согласно данным МЧС, это на 6 тыс. больше, чем в 2024 году.

Происшествий в ходе народных окунаний зафиксировано не было.

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На повестке у Хабирова

В башкортостанском правительстве в понедельник, 20 января, состоится совещание с участием главы региона Радия Хабирова и его коллег.

Традиционно, с главами районов и городов обговорят проблемы муниципалитетов в ЖКХ, здравоохранении, транспорте и других сферах.

Среди особых тем:

  • ход реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»;
  • организация санаторно-курортного лечения участников СВО;
  • обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в 2024 году.
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