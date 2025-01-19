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Posted 19 января, 20:28

Published 19 января, 20:28

Modified 19 января, 20:30

Updated 19 января, 20:30

Моргенштерн* отправился лечить наркотическую зависимость

Наркотики довели уфимского рэпера

19 января 2025, 20:28
Фото: Екатерина Чеснокова. РИА Новости.

Моргенштерн* отправился лечить наркотическую зависимость

Рэпер-иноагент решил «начать новую жизнь», доверив себя специалистам-наркологом реабилитационного центра, сообщают СМИ в понедельник, 20 августа.

Поклонников в известность о желании побороть зависимость от психоактивных веществ, в том числе алкоголя, Алишер Моргенштерн* уведомил в своих соцсетях ещё 17 января.

Публикация гласит, что перед прибытием в «рехаб» рэпер на камеру «поднял последний бокальчик».

Свой Telegram-канал уроженец Уфы, как он сам написал, решил превратить в «дневник пациента», в котором он будет отчитываться о ходе реабилитации.

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Ранее, как сообщал Mkset, исполнителя заметили в крайне нетрезвом состоянии на элитной русской вечеринке.

* — внесён Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

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