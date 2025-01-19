Наркотики довели уфимского рэпера

Posted 19 января, 20:28
Published 19 января, 20:28
Modified 19 января, 20:30
Updated 19 января, 20:30
Поклонников в известность о желании побороть зависимость от психоактивных веществ, в том числе алкоголя, Алишер Моргенштерн* уведомил в своих соцсетях ещё 17 января.
Публикация гласит, что перед прибытием в «рехаб» рэпер на камеру «поднял последний бокальчик».
Свой Telegram-канал уроженец Уфы, как он сам написал, решил превратить в «дневник пациента», в котором он будет отчитываться о ходе реабилитации.
Ранее, как сообщал Mkset, исполнителя заметили в крайне нетрезвом состоянии на элитной русской вечеринке.
* — внесён Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.