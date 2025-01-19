Лютые морозы надвигаются на Башкортостан

Во вторник, 21 января, по-прежнему будут идти снегопады разной силы. На дорогах по-прежнему опасно. Ветер от сильного до умеренного, северо-западный. Температурные показатели: -7°C… -12°C, к вечеру похолодает до -17°C… -22°C.