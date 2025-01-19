Лютые морозы надвигаются на Башкортостан

Posted 19 января, 07:11
Published 19 января, 07:11
Modified 19 января, 07:13
Updated 19 января, 07:13
В понедельник, 20 января, синоптики ожидают периодические снегопады. Ситуация на дорогах сложится неблагоприятная — водителей ждут гололёд, заносы и снежный накат. Направление ветра — западное, скорость потоков воздуха ожидается умеренной. Ночью похолодает до -4°C… -9°C, днём температура воздуха составит -1°C… -6°C.
Во вторник, 21 января, по-прежнему будут идти снегопады разной силы. На дорогах по-прежнему опасно. Ветер от сильного до умеренного, северо-западный. Температурные показатели: -7°C… -12°C, к вечеру похолодает до -17°C… -22°C.