Икона остановила украинскую пулю

Posted 19 января, 20:08
Published 19 января, 20:08
Modified 19 января, 20:10
Updated 19 января, 20:10
На кадрах человек в военной форме демонстрирует след от пули на своём кителе — снаряд пронзил его в области кармана. Следом мужчина показал свой военный билет, судя по всему, лежавший там в момент попадания.
На страницах документа также видна дыра, оставленная пулей — осталась целой лишь последняя, куда вложена икона Божией Матери.
Утверждается, что герой ролика — военнослужащий из Республики Башкортостан.
Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из районов Башкирии участники СВО учили девочек разбирать автоматы.