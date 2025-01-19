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Posted 19 января, 20:08

Published 19 января, 20:08

Modified 19 января, 20:10

Updated 19 января, 20:10

Икона спасла жизнь бойцу из Башкирии

Икона остановила украинскую пулю

19 января 2025, 20:08
Фото: Военндело / Telegram.

Икона спасла жизнь бойцу из Башкирии

Удивительная история произошла в зоне боевых действий с уроженцем Башкортостана, сообщают СМИ в понедельник, 20 января.

На кадрах человек в военной форме демонстрирует след от пули на своём кителе — снаряд пронзил его в области кармана. Следом мужчина показал свой военный билет, судя по всему, лежавший там в момент попадания.

На страницах документа также видна дыра, оставленная пулей — осталась целой лишь последняя, куда вложена икона Божией Матери.

Утверждается, что герой ролика — военнослужащий из Республики Башкортостан.

Видео: Военндело / Telegram.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из районов Башкирии участники СВО учили девочек разбирать автоматы.

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