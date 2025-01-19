Душнила года: уфимец довел мошенника до истерики

Posted 19 января, 04:30
Published 19 января, 04:30
Modified 19 января, 04:32
Updated 19 января, 04:32
Мужчина получил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником «Мегафона». Довольно быстро уфимец понял, что разговаривает с мошенником, однако поспешно завершать разговор мужчина не стал, а решил поиздеваться над обманщиком.
Горожанин стал задавать множество уточняющих вопросов, из-за которых у мошенника не осталось сил на дальнейшие попытки обмануть мужчину.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии мошенники обманули пенсионерку на ₽1,9 млн под видом записи к врачу.