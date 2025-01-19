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Posted 19 января, 04:30

Published 19 января, 04:30

Modified 19 января, 04:32

Updated 19 января, 04:32

Уфимец довел мошенника до истерики

Душнила года: уфимец довел мошенника до истерики

19 января 2025, 04:30
Фото: 1MI.

Уфимец довел мошенника до истерики

Дотошный житель башкирской столицы заставил телефонных аферистов самостоятельно скинуть трубку, кадры публикует UTV в воскресенье, 19 января.

Мужчина получил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником «Мегафона». Довольно быстро уфимец понял, что разговаривает с мошенником, однако поспешно завершать разговор мужчина не стал, а решил поиздеваться над обманщиком.

Горожанин стал задавать множество уточняющих вопросов, из-за которых у мошенника не осталось сил на дальнейшие попытки обмануть мужчину.

Видео: UTV, фото: 1MI.
ЭКГ в поликлинике обошлось женщине в ₽1,9 млн
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии мошенники обманули пенсионерку на ₽1,9 млн под видом записи к врачу.

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