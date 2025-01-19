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Posted 19 января, 16:24

Published 19 января, 16:24

Modified 19 января, 16:26

Updated 19 января, 16:26

Маленький ребёнок пострадал при ДТП в Уфе

«БМВ» отправила малыша в больницу

19 января 2025, 16:24
Фото: ГАИ Уфы.

Маленький ребёнок пострадал при ДТП в Уфе

Малолетний пассажир получил травмы в аварии в столице Башкирии, отчиталась городская ГАИ в воскресенье, 19 января.

Инцидент случился на улице Комсомольской. Поворачивая во двор дома №18, водитель BMW X5 врезался в лоб Nissan Primera.

В итоге пострадал двухмесячный ребёнок, сидевший в авто французской марки. С неуказанными в релизе травмами он был перемещён в больницу.

Кто виноват, выясняют правоохранительные органы.

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Ранее Mkset сообщал о том, что на трассе под Салаватом погибла девятилетняя девочка, ещё двое детей попали в больницу.

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