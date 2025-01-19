«БМВ» отправила малыша в больницу

Posted 19 января, 16:24
Published 19 января, 16:24
Modified 19 января, 16:26
Updated 19 января, 16:26
Инцидент случился на улице Комсомольской. Поворачивая во двор дома №18, водитель BMW X5 врезался в лоб Nissan Primera.
В итоге пострадал двухмесячный ребёнок, сидевший в авто французской марки. С неуказанными в релизе травмами он был перемещён в больницу.
Кто виноват, выясняют правоохранительные органы.
Ранее Mkset сообщал о том, что на трассе под Салаватом погибла девятилетняя девочка, ещё двое детей попали в больницу.