Башкирия кормит Россию зерном

Posted 19 января, 19:58
Published 19 января, 19:58
Modified 19 января, 20:00
Updated 19 января, 20:00
Так, продукция агнопромышленного комплекса Башкирии поступила на рынки 24 регионов России, в том числе в Татарстан, Крым, а также субъекты Поволжья, Урала, Сибири, Центральной и Южной России.
Всего в субъекты России из РБ отправили порядка 455 тысяч тонн зерна. Почти половина — 211 тысяч тонн — приходится на пшеницу. Немалая часть (109 тысяч) — на ячмень. Среди других культур: подсолнечник, овес, рапс, кукуруза, горох, шпрот и крупы.
Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирия наладила поставки пищевой продукции в страны Евросоюза и Китайскую Народную Республику.