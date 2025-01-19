Башкирия кормит Россию зерном

Всего в субъекты России из РБ отправили порядка 455 тысяч тонн зерна. Почти половина — 211 тысяч тонн — приходится на пшеницу. Немалая часть (109 тысяч) — на ячмень. Среди других культур: подсолнечник, овес, рапс, кукуруза, горох, шпрот и крупы.