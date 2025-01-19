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Posted 19 января, 19:58

Published 19 января, 19:58

Modified 19 января, 20:00

Updated 19 января, 20:00

Из Башкирии вывезли зерно в 24 региона

Башкирия кормит Россию зерном

19 января 2025, 19:58
Фото: 1MI.

Из Башкирии вывезли зерно в 24 региона

Республика Башкортостан с начала года произвели почти полтонны экспортного зерна для других субъектов РФ, гласят данные Россельхознадзора РБ, изученные Mkset в понедельник, 20 января.

Так, продукция агнопромышленного комплекса Башкирии поступила на рынки 24 регионов России, в том числе в Татарстан, Крым, а также субъекты Поволжья, Урала, Сибири, Центральной и Южной России.

Всего в субъекты России из РБ отправили порядка 455 тысяч тонн зерна. Почти половина — 211 тысяч тонн — приходится на пшеницу. Немалая часть (109 тысяч) — на ячмень. Среди других культур: подсолнечник, овес, рапс, кукуруза, горох, шпрот и крупы.

Башкирия кормит Европу и Китай
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Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирия наладила поставки пищевой продукции в страны Евросоюза и Китайскую Народную Республику.

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