Восточный выезд повторит судьбу Шакшинского моста

Posted 18 января, 14:35
Published 18 января, 14:35
Modified 18 января, 14:37
Updated 18 января, 14:37
Коснутся транспортные ограничения дороги по всей протяжённости, а также въездов со стороны проспекта Салавата Юлаева, трассы М-5 и села Фёдоровка.
Проезжая часть будут перекрываться в следующие даты:
В Минтрасе пояснили, что меры связаны с обеспечением безопасности при монтаже нового оборудования. Время было выбрано в связи с тем, что в эти часы трафик на Восточном выезде минимальный.
Напомним, летом и осенью 2024 года власти Уфы закрывали мост через реку Уфу, связывавший башкирскую столицу с микрорайоном Шакша. Восточный выезд тогда был ближайшей и самой удобной альтернативой переправе.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимские власти отчитались о судьбе бесплатной альтернативы «Восточному выезду» — «Южных ворот».