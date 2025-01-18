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Posted 18 января, 14:35

Published 18 января, 14:35

Modified 18 января, 14:37

Updated 18 января, 14:37

В Уфе четыре раза закроют Восточный выезд

Восточный выезд повторит судьбу Шакшинского моста

18 января 2025, 14:35
Фото: Росавтодор.

В Уфе четыре раза закроют Восточный выезд

Единственную платную трассу Башкирии четырежды перекроют в первый месяц 2025 года, отчитался региональный Минтранс в субботу, 18 января.

Коснутся транспортные ограничения дороги по всей протяжённости, а также въездов со стороны проспекта Салавата Юлаева, трассы М-5 и села Фёдоровка.

Проезжая часть будут перекрываться в следующие даты:

  • 25 января, 01:00–05:00;
  • 26 января, 01:00–06:00;
  • 28 января, 01:00–05:00;
  • 29 января, 01:00–05:00.

В Минтрасе пояснили, что меры связаны с обеспечением безопасности при монтаже нового оборудования. Время было выбрано в связи с тем, что в эти часы трафик на Восточном выезде минимальный.

Напомним, летом и осенью 2024 года власти Уфы закрывали мост через реку Уфу, связывавший башкирскую столицу с микрорайоном Шакша. Восточный выезд тогда был ближайшей и самой удобной альтернативой переправе.

Бесплатный въезд в Уфу завершат в 2025 году
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимские власти отчитались о судьбе бесплатной альтернативы «Восточному выезду» — «Южных ворот».

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