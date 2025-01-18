Туристы разбились на катании в Башкирии

Posted 18 января, 03:39
Published 18 января, 03:39
Modified 18 января, 03:41
Updated 18 января, 03:41
По информации ресурса, неудачные катания привели к тяжёлым травмам. Так, у одного из пострадавших диагностировали оскольчатый перелом позвоночника, ещё у одного — черепно-мозговую травму.
Несчастные случаи в городе произошли в разное время, пациенты поступили за уик-энд 11–12 января. Пострадавшим — от 20 до 37 лет.
Несмотря на сложный характер травм, сообщается, что пострадавшие идут на поправку.
Напомним, при катании на тюбингах во избежание травм необходимо соблюдать ряд правил безопасности: