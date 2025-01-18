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Posted 18 января, 03:39

Published 18 января, 03:39

Modified 18 января, 03:41

Updated 18 января, 03:41

Туристы разбились на катании в Башкирии

Туристы разбились на катании в Башкирии

18 января 2025, 03:39
Фото: Mash Batash/Telegram, 1MI.
Жёсткую посадку на тюбингах совершили четверо человек в Кумертау, об инцидентах на городских трассах для катания сообщают региональные Telegram-каналы в субботу, 18 января.

По информации ресурса, неудачные катания привели к тяжёлым травмам. Так, у одного из пострадавших диагностировали оскольчатый перелом позвоночника, ещё у одного — черепно-мозговую травму.

Несчастные случаи в городе произошли в разное время, пациенты поступили за уик-энд 11–12 января. Пострадавшим — от 20 до 37 лет.

Несмотря на сложный характер травм, сообщается, что пострадавшие идут на поправку.

Видео: Mash Batash/Telegram, 1MI.

Напомним, при катании на тюбингах во избежание травм необходимо соблюдать ряд правил безопасности:

  • Выбирать трассы без резких склонов и препятствий, так как «ватрушки» набирают высокую скорость и различные неровности могут оказаться крайне опасными;
  • Не зацепляться на транспортные средства;
  • Не перегружать «ватрушку», кататься одному;
  • Не кататься в нетрезвом состоянии;
  • Убедиться, что трасса заканчивается на безопасной территории и не выходит на проезжие части — затормозить на тюбингах достаточно проблематично.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии молодому человеку попал в голову залп фейерверка.

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