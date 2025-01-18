Торговый центр загорелся в Уфе

Posted 18 января, 03:22
Published 18 января, 03:22
Modified 18 января, 03:25
Updated 18 января, 03:25
Пламя ранним утром охватило торговый объект, который арендует сеть продуктовых магазинов «Светофор».
По данным МЧС, в здании обрушилась кровля. Несмотря на масштабы горения, спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние здания.
Что именно привело к возгоранию — выясняется, на месте продолжают работать оперативные службы. Башкортостанская прокуратура уже сообщила, что проведёт на объекте масштабную проверку соблюдения техники пожарной безопасности.