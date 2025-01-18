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Posted 18 января, 03:22

Published 18 января, 03:22

Modified 18 января, 03:25

Updated 18 января, 03:25

Торговый центр загорелся в Уфе

Торговый центр загорелся в Уфе

18 января 2025, 03:22
Фото: МЧС.
Уфимцы утром субботы, 18 января, стали свидетелями огромного огненного зарева на улице 50 лет Октября, сообщают Mkset очевидцы.

Пламя ранним утром охватило торговый объект, который арендует сеть продуктовых магазинов «Светофор».

По данным МЧС, в здании обрушилась кровля. Несмотря на масштабы горения, спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние здания.

Что именно привело к возгоранию — выясняется, на месте продолжают работать оперативные службы. Башкортостанская прокуратура уже сообщила, что проведёт на объекте масштабную проверку соблюдения техники пожарной безопасности.

Фото: МЧС
В Башкирии сгорело шесть бань
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке огонь уничтожил крупный банный комплекс.

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