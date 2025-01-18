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Posted 18 января, 03:35

Published 18 января, 03:35

Modified 18 января, 03:35

Updated 18 января, 03:35

Премьеры и продолжения кинохитов: самые ожидаемые сериалы 2025 года

Премьеры и продолжения кинохитов: самые ожидаемые сериалы 2025 года

18 января 2025, 03:35
Фото: 1MI. Премьеры и продолжения кинохитов: самые ожидаемые сериалы 2025 года
В 2025 году на экраны выйдет сразу несколько продолжений культовых зарубежных сериалов. Российские кинематографисты порадуют интересными новинками и вторыми сезонами полюбившихся сериалов. Расскажем, какие сериалы точно нельзя пропустить в 2025 году.

Российские сериалы 2025 года

«Аутсорс» (триллер, 18+)

Очередная драма о «лихих девяностых» от режиссера нашумевших российских сериалов «Трасса» и «Хрустальный» Душана Глигорова.

Главный герой — тюремный надзиратель Константин в исполнении Ивана Янковского открывает необычный бизнес. В преддверии принятия моратория на смертную казнь в России, он решает отдать исполнение смертной казни на аутсорс — продавать право казни близким жертв преступников.

Сериал обещает стать лучшим психологическим триллером 2025 года о преступлении и наказании.

Дата выхода: 13 февраля 2025, Okko.

«Аутсорс» (триллер, 18+) Производство: Okko Studios. Премьера: 13 февраля 2025 г. Режиссёр: Душан Глигоров.
«Аутсорс» (триллер, 18+) Производство: Okko Studios. Премьера: 13 февраля 2025 г. Режиссёр: Душан Глигоров.. Фото: Кадр из трейлера сериала «Аутсорс»

«Танго на осколках» (мелодрама, 18+)

Тонкая драма о любви верности в исполнении блестящего дуэта российских актеров Юлии Снигирь и Дениса Шведова.

Двое влюбленных, неразлучных со студенческой скамьи, живут счастливо в браке, растят детей и радуются жизни. Внезапная смерть одного из супругов нарушает гармонию. Ведь он умирает в постели любовницы. Вдова пытается разобраться в случившемся и даже записывается в школу танго, куда ходит любовница покойного мужа.

Красочный мир танго, немного мистики, любовь и измена, утрата и перерождение — всё это можно увидеть в мелодраматическом сериале 2025 года.

Дата выхода: 13 февраля 2025, KION, Start.

«Танго на осколках» (мелодрама, 18+). Производство: Мармот-фильм, KION. Премьера: 13 февраля 2025 года. Режиссёр: Сергей Сенцов
«Танго на осколках» (мелодрама, 18+). Производство: Мармот-фильм, KION. Премьера: 13 февраля 2025 года. Режиссёр: Сергей Сенцов. Фото: Кадр из трейлера сериала «Танго на осколках»

«Урок» (драма, 18+)

История о том, как некогда успешный музыкант становится обычным школьным учителем. Переживший трагедию и лечение в наркологической клинике, парень возвращается в родной город. Здесь ему предстоит заново переосмыслить жизнь и стать наставником подростков.

Российский сериал впечатляет отличным актерским составом — в главным ролях драмы 2025 года Юра Борисов и Даниил Воробьев.

Дата выхода: 2025 год.

«Урок» (драма, 18+). Производство: Мармот-фильм, KION. Премьера: 2025 года. Режиссёр: Сергей Филатов
«Урок» (драма, 18+). Производство: Мармот-фильм, KION. Премьера: 2025 года. Режиссёр: Сергей Филатов. Фото: Кадр из трейлера сериала «Урок»

«Москва слезам не верит» (драма, 18+)

Смелая попытка ремейка отечественного хита от Жоры Крыжовникова с яркими российскими актерами в главных ролях — Иваном Янковским и Тиной Стойилкович. Молодая девушка приезжает в начале «нулевых» покорять Москву с маленьким ребенком на руках. Освоиться в новых условиях ей помогают подруги. Спустя 20 лет события неожиданно получают продолжение.

Сериал 2025 года от Жоры Крыжовникова наполнен мемами, новыми смыслами и неожиданными поворотами сюжета.

Дата выхода: 2025 год.

«Москва слезам не верит» (драма, 18+). Производство: «Водород», «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера: 2025 года. Режиссёр: Жора Крыжовников
«Москва слезам не верит» (драма, 18+). Производство: «Водород», «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера: 2025 года. Режиссёр: Жора Крыжовников. Фото: Кадр из трейлера сериала «Москва слезам не верит»

«Хирург» (триллер, 18+)

Мрачноватый, остросюжетный триллер о черном рынке трансплантологии. В престижной клинике происходят ужасные вещи, в которых замешаны молодая аспирантка, ведущий хирург и журналистка со смертельной болезнью. Каждый из них в силу личных обстоятельств попадает в жестокий мир подпольной индустрии торговли органами и оказывается в гуще событий.

Кинокритики считают режиссера Илью Ермолова одним из самых интересных российских режиссеров. Потому сериал однозначно рекомендуем к просмотру в 2025 году.

Дата выхода: 2025 год.

«Хирург» (триллер, 18+). Производство: Premier. Премьера: 2025 год. Режиссёр: Илья Ермолов
«Хирург» (триллер, 18+). Производство: Premier. Премьера: 2025 год. Режиссёр: Илья Ермолов. Фото: Кадр из трейлера сериала «Хирург»

«Фишер. Продолжение» — 2 сезон (триллер, 18+)

Первый сезон российского триллера получил восторженные отклики зрителей, и поэтому создатели сериала решились на сиквел. Харизматичный следователь в исполнении Ивана Янковского снова вступает в схватку с опасным преступником. Подробности сюжета отсутствуют. Но известно, что фильм основан на реальном уголовном деле, а многие из участников тех событий еще живы.

Один из самых ожидаемых российских сиквелов 2025 года собрал блестящий актерский состав — Александр Яценко, Борис Каморзин, Даша Верещагина, Алексей Агранович и др.

Дата выхода: 2025 год.

«Фишер. Продолжение» — 2 сезон (триллер, 18+). Производство: «Студия 812» по заказу «НМГ Студии». Премьера: 2025 год. Режиссёр: Александр Цой
«Фишер. Продолжение» — 2 сезон (триллер, 18+). Производство: «Студия 812» по заказу «НМГ Студии». Премьера: 2025 год. Режиссёр: Александр Цой. Фото: Производство: Премьера: 2025 год. Режиссёр:. Кадр из трейлера сериала «Фишер. Продолжение»

«Монастырь» — 2 сезон (драма, 18+)

Во втором сезоне нашумевшего российского сериала события переносятся в Москву, куда направляется послушник Юра для обучения в вузе. Здесь ему предстоит распутать клубок семейных тайн, а главное — не потерять себя и веру.

Создатели второго сезона уверяют, что главная тема сериала — испытание веры, через которое проходят все герои. В сиквеле 2025 года примут участие именитые российские актеры — Игорь Верник, Филипп Янковский, Мар Эйдельштейн и другие.

Дата выхода: 2025 год.

«Монастырь» — 2 сезон (драма, 18+) Производство: Плюс Студия, Лунапарк. Премьера: 2025 год. Режиссёр: Сергей Попов
«Монастырь» — 2 сезон (драма, 18+) Производство: Плюс Студия, Лунапарк. Премьера: 2025 год. Режиссёр: Сергей Попов. Фото: Производство: Премьера: 2025 год. Режиссёр:. Кадр из трейлера сериала «Монастырь» — 2 сезон

«Лихие. Глава 2» (криминальная драма, 18+)

Многосерийная криминальная сага о «лихих девяностых» российского режиссера Юрия Быкова получит в 2025 году продолжение. Фильм снят на реальных событиях и рассказывает о криминальной группировке, державшей в страхе весь Дальний Восток. Эпоха «лихих» показывается через жизнь двух главных героев — отца и сына Лиховцевых.

Жестокий и мрачный фильм о человеческих судьбах, сломленных беспощадным временем.

Дата выхода: 2025 год.

«Лихие. Глава 2» (криминальная драма, 18+). Производство: Okko Studios. Премьера: 2025 год. Режиссёр: Юрий Быков
«Лихие. Глава 2» (криминальная драма, 18+). Производство: Okko Studios. Премьера: 2025 год. Режиссёр: Юрий Быков. Фото: Кадр из трейлера сериала «Лихие. Глава 2»
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Зарубежные сериалы 2025 года

«Молодой Шерлок» (детектив, приключения, боевик, 18+)

Сериал о 19-летнем сыщике Шерлоке Холмсе снял знаменитый Гай Ричи, который ранее уже выступал режиссером полнометражных фильмов о детективе с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Но в основу этого сериала 2025 года лег цикл романов писателя Энди Лейна, в которых знакомый герой показывается с весьма неожиданной стороны.

Дата выхода: 2025 год.

«Молодой Шерлок» (детектив, приключения, боевик, 18+). Производство: Prime Video. Премьера: 2025 год. Режиссёр: Гай Ричи
«Молодой Шерлок» (детектив, приключения, боевик, 18+). Производство: Prime Video. Премьера: 2025 год. Режиссёр: Гай Ричи. Фото: Кадр из сериала «Молодой Шерлок» /kg-portal.ru

«Белый лотос» — 3 сезон (комедийная драма, 18+)

Третий сезон сатирического и эксцентричного сериала о жизни избалованных и порочных богачей переносит зрителя в солнечный Таиланд. О сюжетной линии фильма 2025 года создатели пока умалчивают, но пообещали, что будут затронуты вопросы жизни и смерти, духовности и веры.

Дата выхода: 16 февраля 2025 года.

«Белый лотос» — 3 сезон (комедийная драма, 18+). Производство: HBO Entertainment Pallogram The District Rip Cord Productions. Премьера: 16 февраля 2025 года. Режиссёр: Майк Уайт
«Белый лотос» — 3 сезон (комедийная драма, 18+). Производство: HBO Entertainment Pallogram The District Rip Cord Productions. Премьера: 16 февраля 2025 года. Режиссёр: Майк Уайт. Фото: Кадр из трейлера сериала «Белый лотос»

«Разделение» — 2 сезон (фантастический триллер, 18+)

Один из самых ожидаемых сериалов 2025 года — продолжение научно-фантастического триллера о загадочной корпорации, которая стирает память своим сотрудникам. В новом сезоне работники фирмы попытаются идти против корпорации и препятствовать ее темным делам.

Дата выхода: 17 января 2025 год.

«Разделение» — 2 сезон (фантастический триллер, 18+). Производство: Apple TV+. Премьера: 17 января 2025 год. Режиссёр: Бен Стиллер
«Разделение» — 2 сезон (фантастический триллер, 18+). Производство: Apple TV+. Премьера: 17 января 2025 год. Режиссёр: Бен Стиллер. Фото: Кадр из трейлера сериала «Разделение»

«Уэнсдей» 2 сезон (комедия, фэнтези, 12+)

Тим Бертон порадует своих поклонников продолжением культового сериала о приключениях Уэнсдэй Аддамс. Создатели не раскрывают сюжета сиквела 2025 года, но обещают много интриги, больше ужаса и минимум романтики. Кроме того, в сериале Netflix в неожиданной роли появится Леди Гага.

Дата выхода: 2025 год.

«Уэнсдей» 2 сезон (комедия, фэнтези, 12+). Производство: Netflix. Премьера: 2025 год. Режиссёр: Тим Бёртон
«Уэнсдей» 2 сезон (комедия, фэнтези, 12+). Производство: Netflix. Премьера: 2025 год. Режиссёр: Тим Бёртон. Фото: Кадр из трейлера сериала «Уэнсдей»

«Одни из нас» — 2 сезон (ужасы, боевик, 18+)

Сюжет сериала 2025 года сосредоточился на событиях второй части одноименной видеоигры. Создатели обещают много экшена, новых монстров и зараженных, но акцентируют внимание больше на драме — характерах и переживаниях персонажей. Эта часть блокбастера будет разделена на два сезона.

Дата выхода: апрель–июнь 2025 года.

«Одни из нас» — 2 сезон (ужасы, боевик, 18+). Производство: HBO. Премьера: апрель–июнь 2025 года. Режиссёры: Жбанич Ясмила, Уэбб Джереми
«Одни из нас» — 2 сезон (ужасы, боевик, 18+). Производство: HBO. Премьера: апрель–июнь 2025 года. Режиссёры: Жбанич Ясмила, Уэбб Джереми. Фото: Кадр из трейлера сериала «Одни из нас»

«Игра в кальмара» — 3 сезон (триллер, 18+)

Второй сезон самого кровожадного и жесткого корейского сериала вышел к концу прошлого года. И опять побил рекорд по просмотрам на Netflix. Но второй сезон оставил много недосказанности, и создатель хита Хван Дон Хёк пообещал расставить все точки над i уже в 2025 году. В третьем сезоне, по обещанию создателей, с организаторами бесчеловечной игры наконец будет покончено.

Дата выхода: 2025 год.

«Игра в кальмара» — 3 сезон (триллер, 18+). Производство: Netflix. Премьера: 2025 год. Режиссёр: Хван Дон Хёк
«Игра в кальмара» — 3 сезон (триллер, 18+). Производство: Netflix. Премьера: 2025 год. Режиссёр: Хван Дон Хёк. Фото: Кадр из трейлера сериала «Игра в кальмара»

«Черное зеркало» — 7 сезон (научная фантастика, 18+)

Уже 14 лет фантастический хоррор держит зрителя в напряжении. Сюжет седьмого сезона, выходящего на Netflix в 2025 году, держится в тайне. Но, как и всегда, новые эпизоды антологии так или иначе будут связаны с научным прогрессом и технологиями, которые меняют жизнь человека.

Дата выхода: июнь 2025 года.

«Черное зеркало» — 7 сезон (научная фантастика, 18+). Производство: Netflix. Премьера: июнь 2025 года. Режиссёры: Брукер Чарли, Харрис Оуэн, Тиббеттс Карл, Хоуз Джеймс.
«Черное зеркало» — 7 сезон (научная фантастика, 18+). Производство: Netflix. Премьера: июнь 2025 года. Режиссёры: Брукер Чарли, Харрис Оуэн, Тиббеттс Карл, Хоуз Джеймс.. Фото: Кадр из трейлера сериала «Черное зеркало»
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