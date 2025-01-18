Премьеры и продолжения кинохитов: самые ожидаемые сериалы 2025 года

Первый сезон российского триллера получил восторженные отклики зрителей, и поэтому создатели сериала решились на сиквел. Харизматичный следователь в исполнении Ивана Янковского снова вступает в схватку с опасным преступником. Подробности сюжета отсутствуют. Но известно, что фильм основан на реальном уголовном деле, а многие из участников тех событий еще живы.