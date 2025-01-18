Премьеры и продолжения кинохитов: самые ожидаемые сериалы 2025 года

Posted 18 января, 03:35
Published 18 января, 03:35
Modified 18 января, 03:35
Updated 18 января, 03:35
Очередная драма о «лихих девяностых» от режиссера нашумевших российских сериалов «Трасса» и «Хрустальный» Душана Глигорова.
Главный герой — тюремный надзиратель Константин в исполнении Ивана Янковского открывает необычный бизнес. В преддверии принятия моратория на смертную казнь в России, он решает отдать исполнение смертной казни на аутсорс — продавать право казни близким жертв преступников.
Сериал обещает стать лучшим психологическим триллером 2025 года о преступлении и наказании.
Дата выхода: 13 февраля 2025, Okko.
Тонкая драма о любви верности в исполнении блестящего дуэта российских актеров Юлии Снигирь и Дениса Шведова.
Двое влюбленных, неразлучных со студенческой скамьи, живут счастливо в браке, растят детей и радуются жизни. Внезапная смерть одного из супругов нарушает гармонию. Ведь он умирает в постели любовницы. Вдова пытается разобраться в случившемся и даже записывается в школу танго, куда ходит любовница покойного мужа.
Красочный мир танго, немного мистики, любовь и измена, утрата и перерождение — всё это можно увидеть в мелодраматическом сериале 2025 года.
Дата выхода: 13 февраля 2025, KION, Start.
История о том, как некогда успешный музыкант становится обычным школьным учителем. Переживший трагедию и лечение в наркологической клинике, парень возвращается в родной город. Здесь ему предстоит заново переосмыслить жизнь и стать наставником подростков.
Российский сериал впечатляет отличным актерским составом — в главным ролях драмы 2025 года Юра Борисов и Даниил Воробьев.
Дата выхода: 2025 год.
Смелая попытка ремейка отечественного хита от Жоры Крыжовникова с яркими российскими актерами в главных ролях — Иваном Янковским и Тиной Стойилкович. Молодая девушка приезжает в начале «нулевых» покорять Москву с маленьким ребенком на руках. Освоиться в новых условиях ей помогают подруги. Спустя 20 лет события неожиданно получают продолжение.
Сериал 2025 года от Жоры Крыжовникова наполнен мемами, новыми смыслами и неожиданными поворотами сюжета.
Дата выхода: 2025 год.
Мрачноватый, остросюжетный триллер о черном рынке трансплантологии. В престижной клинике происходят ужасные вещи, в которых замешаны молодая аспирантка, ведущий хирург и журналистка со смертельной болезнью. Каждый из них в силу личных обстоятельств попадает в жестокий мир подпольной индустрии торговли органами и оказывается в гуще событий.
Кинокритики считают режиссера Илью Ермолова одним из самых интересных российских режиссеров. Потому сериал однозначно рекомендуем к просмотру в 2025 году.
Дата выхода: 2025 год.
Первый сезон российского триллера получил восторженные отклики зрителей, и поэтому создатели сериала решились на сиквел. Харизматичный следователь в исполнении Ивана Янковского снова вступает в схватку с опасным преступником. Подробности сюжета отсутствуют. Но известно, что фильм основан на реальном уголовном деле, а многие из участников тех событий еще живы.
Один из самых ожидаемых российских сиквелов 2025 года собрал блестящий актерский состав — Александр Яценко, Борис Каморзин, Даша Верещагина, Алексей Агранович и др.
Дата выхода: 2025 год.
Во втором сезоне нашумевшего российского сериала события переносятся в Москву, куда направляется послушник Юра для обучения в вузе. Здесь ему предстоит распутать клубок семейных тайн, а главное — не потерять себя и веру.
Создатели второго сезона уверяют, что главная тема сериала — испытание веры, через которое проходят все герои. В сиквеле 2025 года примут участие именитые российские актеры — Игорь Верник, Филипп Янковский, Мар Эйдельштейн и другие.
Дата выхода: 2025 год.
Многосерийная криминальная сага о «лихих девяностых» российского режиссера Юрия Быкова получит в 2025 году продолжение. Фильм снят на реальных событиях и рассказывает о криминальной группировке, державшей в страхе весь Дальний Восток. Эпоха «лихих» показывается через жизнь двух главных героев — отца и сына Лиховцевых.
Жестокий и мрачный фильм о человеческих судьбах, сломленных беспощадным временем.
Дата выхода: 2025 год.
Сериал о 19-летнем сыщике Шерлоке Холмсе снял знаменитый Гай Ричи, который ранее уже выступал режиссером полнометражных фильмов о детективе с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Но в основу этого сериала 2025 года лег цикл романов писателя Энди Лейна, в которых знакомый герой показывается с весьма неожиданной стороны.
Дата выхода: 2025 год.
Третий сезон сатирического и эксцентричного сериала о жизни избалованных и порочных богачей переносит зрителя в солнечный Таиланд. О сюжетной линии фильма 2025 года создатели пока умалчивают, но пообещали, что будут затронуты вопросы жизни и смерти, духовности и веры.
Дата выхода: 16 февраля 2025 года.
Один из самых ожидаемых сериалов 2025 года — продолжение научно-фантастического триллера о загадочной корпорации, которая стирает память своим сотрудникам. В новом сезоне работники фирмы попытаются идти против корпорации и препятствовать ее темным делам.
Дата выхода: 17 января 2025 год.
Тим Бертон порадует своих поклонников продолжением культового сериала о приключениях Уэнсдэй Аддамс. Создатели не раскрывают сюжета сиквела 2025 года, но обещают много интриги, больше ужаса и минимум романтики. Кроме того, в сериале Netflix в неожиданной роли появится Леди Гага.
Дата выхода: 2025 год.
Сюжет сериала 2025 года сосредоточился на событиях второй части одноименной видеоигры. Создатели обещают много экшена, новых монстров и зараженных, но акцентируют внимание больше на драме — характерах и переживаниях персонажей. Эта часть блокбастера будет разделена на два сезона.
Дата выхода: апрель–июнь 2025 года.
Второй сезон самого кровожадного и жесткого корейского сериала вышел к концу прошлого года. И опять побил рекорд по просмотрам на Netflix. Но второй сезон оставил много недосказанности, и создатель хита Хван Дон Хёк пообещал расставить все точки над i уже в 2025 году. В третьем сезоне, по обещанию создателей, с организаторами бесчеловечной игры наконец будет покончено.
Дата выхода: 2025 год.
Уже 14 лет фантастический хоррор держит зрителя в напряжении. Сюжет седьмого сезона, выходящего на Netflix в 2025 году, держится в тайне. Но, как и всегда, новые эпизоды антологии так или иначе будут связаны с научным прогрессом и технологиями, которые меняют жизнь человека.
Дата выхода: июнь 2025 года.