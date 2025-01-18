mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января, 10:54

Published 18 января, 10:54

Modified 18 января, 10:56

Updated 18 января, 10:56

Пожар в ТЦ Уфы стал уголовным делом

Пожар в ТЦ Уфы стал уголовным делом

18 января 2025, 10:54
Фото: МЧС.
Правоохранительные органы начали разбирательства в связи с пожаром в уфимском «Светофоре», сообщает МЧС в субботу, 18 января.

Напомним, как сообщал Mkset, возгорание случилось в торговом объекте на улице 50 лет Октября. В пожаре здание практически не уцелело. На его восстановление уйдёт много времени и средств.

Торговый центр загорелся в Уфе
Узнать подробнее

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем…) На месте работают оперативные службы, в ближайшее время на объекте проведут пожарную экспертизу.

Читайте также:
Бедствие в общежитии Башкирии заинтересовало БастрыкинаБизнес задолжал работяге сотни тысяч в БашкирииБПЛА устроил пожар на предприятии в Казани
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Уголовное дело#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика