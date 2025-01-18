Пожар в ТЦ Уфы стал уголовным делом

Posted 18 января, 10:54
Published 18 января, 10:54
Modified 18 января, 10:56
Updated 18 января, 10:56
Напомним, как сообщал Mkset, возгорание случилось в торговом объекте на улице 50 лет Октября. В пожаре здание практически не уцелело. На его восстановление уйдёт много времени и средств.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем…) На месте работают оперативные службы, в ближайшее время на объекте проведут пожарную экспертизу.