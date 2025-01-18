mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января, 14:27

Published 18 января, 14:27

Modified 18 января, 14:29

Updated 18 января, 14:29

В Башкирии отравились гости санатория

Новый «Уязы-Тау»: ещё один санаторий Башкирии попал в скандал с отравлением

18 января 2025, 14:27
Фото: Прокуратура.

В Башкирии отравились гости санатория

Башкортостанская прокуратура нагрянула в одну из региональный здравниц после сообщений об инциденте с туристами, отчиталось надзорное ведомство в субботу, 18 января.

Поводом для внепланового визита стали сообщения в местных СМИ. В медиа тиражировалась информация о том, что несколько отдыхающих заявили о признаках кишечного расстройства после посещения санатория «Танып» в Аскинском районе Башкирии.

Информацию правоохранители частично подтвердили. Как сообщает прокуратура, сотрудники надзорного ведомства установили, что несколько туристов почувствовали общее недомогание.

Сейчас компетентные службы проверяют пищеблок санатория и выясняют, виновата ли организация в случившемся.

В скандале с отравлением на ГЛК «Уязы-Тау» не осталось отравления
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о прогремевшем на всю Россию скандале в санатории «Уязы-Тау» в Октябрьском. СМИ опубликовали информацию о том, что в здравнице произошло отравление туристов из Москвы.

Читайте также:
Пожар в ТЦ Уфы стал уголовным деломИномарка пыталась заживо сжечь уфимцаАвтомобилисты проклинают депутата из Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика