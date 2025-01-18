Новый «Уязы-Тау»: ещё один санаторий Башкирии попал в скандал с отравлением

Posted 18 января, 14:27
Published 18 января, 14:27
Modified 18 января, 14:29
Updated 18 января, 14:29
Поводом для внепланового визита стали сообщения в местных СМИ. В медиа тиражировалась информация о том, что несколько отдыхающих заявили о признаках кишечного расстройства после посещения санатория «Танып» в Аскинском районе Башкирии.
Информацию правоохранители частично подтвердили. Как сообщает прокуратура, сотрудники надзорного ведомства установили, что несколько туристов почувствовали общее недомогание.
Сейчас компетентные службы проверяют пищеблок санатория и выясняют, виновата ли организация в случившемся.
Ранее Mkset сообщал о прогремевшем на всю Россию скандале в санатории «Уязы-Тау» в Октябрьском. СМИ опубликовали информацию о том, что в здравнице произошло отравление туристов из Москвы.