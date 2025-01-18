Мусорный полигон построят в Башкирии

Posted 18 января, 17:17
Published 18 января, 17:17
Modified 18 января, 17:19
Updated 18 января, 17:19
В минувший четверг, 16 января, в Стерлитамаке состоялись общественные слушания о новом мусорном полигоне, обсуждалась вторая очередь строительства. Заказчиком проекта выступает компания «Мохит-СТР». Всего возведение полигона разбито на три этапа.
Чиновники, комментируя итоги обсуждений, отчитались, что «все поступившие предложения и замечания зафиксированы». На этом власти ограничились. Обстановка же в ходе слушаний была куда более примечательной, чем можно подумать по сухим релизам администрации.
Так, в один момент весь зал стал скандировать: «против». На обращение чиновников к участникам слушаний, «будут ли они слушать проект», хором раздался отрицательный ответ.
Следом после общественных слушаний в сети появилось обращение от стерлитамакских активистов, выступающих против строительства полигона.
Многим местным жителям планы властей и бизнеса не пришлось по нраву — беспокоит горожан, прежде всего, экологическая обстановка. Как уверены общественники, с полигона в атмосферу будут попадать огромные количества аммиака, сероводорода и метана.
— Уже перенасыщена атмосфера города этими веществами, а нам хотят еще шесть тысяч тонн добавить в черте города, — гласит обращение одного из местных жителей, опубликованное им в Vk.
Между тем в интернете между пользователями развернулись баталии об оправданности конфликта.
— Интересно, а куда в итоге мусор должны девать? На Луну ракетами отправлять? Мусор в контейнерах лежит — народу не нравится, открытый полигон (свалка) — не нравится, мусоросжигающий завод построить — не нравится, выбросы вредные… Ну и как бть?
— Суть позиции местных жителей не в том, чтобы не строить полигон, а в том, чтобы не строить его на территории города Стерлитамак, воздух в котором и так ежедневно отравляется местным производством.
Ранее Mkset сообщал о том, что башкирские депутаты предложили переложить ответственность по утилизации выброшенных ёлок на регоператоров вывоза мусора.