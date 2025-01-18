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Posted 18 января, 17:17

Published 18 января, 17:17

Modified 18 января, 17:19

Updated 18 января, 17:19

Мусорный полигон построят в Башкирии

Мусорный полигон построят в Башкирии

18 января 2025, 17:17
Фото: 1MI.
Громкий скандал из-за спорного объекта назрел в Башкирии — мнения жителей региона Mkset изучил в субботу, 18 января.

В минувший четверг, 16 января, в Стерлитамаке состоялись общественные слушания о новом мусорном полигоне, обсуждалась вторая очередь строительства. Заказчиком проекта выступает компания «Мохит-СТР». Всего возведение полигона разбито на три этапа.

Чиновники, комментируя итоги обсуждений, отчитались, что «все поступившие предложения и замечания зафиксированы». На этом власти ограничились. Обстановка же в ходе слушаний была куда более примечательной, чем можно подумать по сухим релизам администрации.

Так, в один момент весь зал стал скандировать: «против». На обращение чиновников к участникам слушаний, «будут ли они слушать проект», хором раздался отрицательный ответ.

Видео: Mash Batash / Telegram.

Следом после общественных слушаний в сети появилось обращение от стерлитамакских активистов, выступающих против строительства полигона.

Видео: UTV.

Многим местным жителям планы властей и бизнеса не пришлось по нраву — беспокоит горожан, прежде всего, экологическая обстановка. Как уверены общественники, с полигона в атмосферу будут попадать огромные количества аммиака, сероводорода и метана.

— Уже перенасыщена атмосфера города этими веществами, а нам хотят еще шесть тысяч тонн добавить в черте города, — гласит обращение одного из местных жителей, опубликованное им в Vk.

Между тем в интернете между пользователями развернулись баталии об оправданности конфликта.

 — Интересно, а куда в итоге мусор должны девать? На Луну ракетами отправлять? Мусор в контейнерах лежит — народу не нравится, открытый полигон (свалка) — не нравится, мусоросжигающий завод построить — не нравится, выбросы вредные… Ну и как бть?
— Суть позиции местных жителей не в том, чтобы не строить полигон, а в том, чтобы не строить его на территории города Стерлитамак, воздух в котором и так ежедневно отравляется местным производством.
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Ранее Mkset сообщал о том, что башкирские депутаты предложили переложить ответственность по утилизации выброшенных ёлок на регоператоров вывоза мусора.

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