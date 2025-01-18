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Posted 18 января, 14:21

Published 18 января, 14:21

Modified 18 января, 14:23

Updated 18 января, 14:23

Омари Тетрадзе возглавил ФК «Уфа»

Легендарный игрок возглавил «Уфу»

18 января 2025, 14:21
Фото: Руслан Хабибов / Telegram.

Омари Тетрадзе возглавил ФК «Уфа»

Футбольный клуб башкирской столицы определился с кандидатурой нового главного тренера, его имя озвучил в субботу, 18 января, и. о. регионального вице-премьера, отвечающего за вопросы спорта, Руслан Хабибов.

Руководителем команды стал Омари Тетрадзе. Напомним, прежний тренер «Уфы» Евгений Харлачёв ранее заявил, что его отстранили от обучения клуба.

Сам Тетрадзе ранее был замечен на поле в роли тренера. Его кандидатуру в результате закрепили официально.

В ФК «Уфа» объяснили появление Омари Тетрадзе на поле в качестве тренера
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Между тем в декабре 2024 года Тетрадзе назначили спортивным директором клуба. Спортсмен рассказал «Матч ТВ», что изначально он был готов работать именно в этой должности, однако как только высшее руководство поменяло свои планы на него, тот согласился на переназначение.

Тетрадзе — ветеран футбола, выступавший когда-то за советскую сборную. Карьеру начал в тбилисском «Динамо» в конце 1980-х, играл также за итальянский «Рома» и греческий ПАОК.

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