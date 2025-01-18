Легендарный игрок возглавил «Уфу»

Между тем в декабре 2024 года Тетрадзе назначили спортивным директором клуба. Спортсмен рассказал «Матч ТВ», что изначально он был готов работать именно в этой должности, однако как только высшее руководство поменяло свои планы на него, тот согласился на переназначение.