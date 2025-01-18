Легендарный игрок возглавил «Уфу»

Posted 18 января, 14:21
Published 18 января, 14:21
Modified 18 января, 14:23
Updated 18 января, 14:23
Руководителем команды стал Омари Тетрадзе. Напомним, прежний тренер «Уфы» Евгений Харлачёв ранее заявил, что его отстранили от обучения клуба.
Сам Тетрадзе ранее был замечен на поле в роли тренера. Его кандидатуру в результате закрепили официально.
Между тем в декабре 2024 года Тетрадзе назначили спортивным директором клуба. Спортсмен рассказал «Матч ТВ», что изначально он был готов работать именно в этой должности, однако как только высшее руководство поменяло свои планы на него, тот согласился на переназначение.
Тетрадзе — ветеран футбола, выступавший когда-то за советскую сборную. Карьеру начал в тбилисском «Динамо» в конце 1980-х, играл также за итальянский «Рома» и греческий ПАОК.