Иномарка пыталась заживо сжечь уфимца

Несчастный случай произошёл в микрорайоне Сипайлово. Посреди ночи «службу 112» вызвали к охваченной пламенем иномарке «Шевролет Монза». Как отчитались огнеборцы, пламя удалось оперативно ликвидировать, однако водителю инцидент едва не стоил жизни — автолюбителя срочно увезли в реанимацию с многочисленными ожогами и отравлением.