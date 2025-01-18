Иномарка пыталась заживо сжечь уфимца

Posted 18 января, 09:00
Published 18 января, 09:00
Modified 18 января, 09:02
Updated 18 января, 09:02
Несчастный случай произошёл в микрорайоне Сипайлово. Посреди ночи «службу 112» вызвали к охваченной пламенем иномарке «Шевролет Монза». Как отчитались огнеборцы, пламя удалось оперативно ликвидировать, однако водителю инцидент едва не стоил жизни — автолюбителя срочно увезли в реанимацию с многочисленными ожогами и отравлением.
Несмотря на то, что на тушение ушло всего семь минут, пламя привело в негодность практически весь кузов авто. Из-за чего загорелась машина, выясняется.