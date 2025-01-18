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Posted 18 января, 09:00

Published 18 января, 09:00

Modified 18 января, 09:02

Updated 18 января, 09:02

В Уфе загорелась легковушка

Иномарка пыталась заживо сжечь уфимца

18 января 2025, 09:00
Фото: МЧС.

В Уфе загорелась легковушка

Житель башкирской столицы попал в реанимацию из-за автопожара, сообщили в МЧС в субботу, 18 января.

Несчастный случай произошёл в микрорайоне Сипайлово. Посреди ночи «службу 112» вызвали к охваченной пламенем иномарке «Шевролет Монза». Как отчитались огнеборцы, пламя удалось оперативно ликвидировать, однако водителю инцидент едва не стоил жизни — автолюбителя срочно увезли в реанимацию с многочисленными ожогами и отравлением.

Несмотря на то, что на тушение ушло всего семь минут, пламя привело в негодность практически весь кузов авто. Из-за чего загорелась машина, выясняется.

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Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой авария с большегрузом парализовала движение по автодороге.

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