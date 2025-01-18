Горячая бизнес-леди из Башкирии ищет жениха

Сходу герою понравился сам дом и его расположение — сталинка в историческом, близком к центру районе Москвы. О характере хозяйки холостяк догадался по её гардеробу. Приметил герой хороший интерьер и мебель. От бытовых привычек он оказался не совсем в восторге — местами «исполнитель обыска» нашёл пыль и грязь, в холодильнике он не увидел никакой приготовленной самостоятельно еды. Шокировала героя и коллекция секс-игрушек героини. В целом, квартира оставила у критика неоднозначное впечатление.