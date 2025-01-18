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Posted 18 января, 04:11

Published 18 января, 04:11

Modified 18 января, 04:13

Updated 18 января, 04:13

Жительница Башкирии стала участницей телешоу «Богиня сыска»

Горячая бизнес-леди из Башкирии ищет жениха

18 января 2025, 04:11
Фото: телеканал «Суббота!».

Жительница Башкирии стала участницей телешоу «Богиня сыска»

Уроженка Башкортостана приняла участие в съёмках нового сезона шоу «Богиня сыска» (18+).

Мужчинам-участникам телепередачи в каждом выпуске предстоит обыскивать квартиры незнакомых девушек. Холостяк, ищущий вторую половинку, не может увидеть хозяйку жилища, но должен сделать выводы о том, подходит ли она ему по убранству — содержимому полок, одежде, уборке.

Одной из участниц в новом выпуске стала 27-летняя Эльвира Насибуллина из Бирска — танцовщица ночного клуба и владелица семейного бизнеса по продаже сантехники. Себя девушка иронично называет «королевой унитазов» и описывает как «неординарную, нескромную личность».

В роли критика в выпуске выступил 37-летний бизнесмен Владимир, занимающийся перепродажей квартир.

Сходу герою понравился сам дом и его расположение — сталинка в историческом, близком к центру районе Москвы. О характере хозяйки холостяк догадался по её гардеробу. Приметил герой хороший интерьер и мебель. От бытовых привычек он оказался не совсем в восторге — местами «исполнитель обыска» нашёл пыль и грязь, в холодильнике он не увидел никакой приготовленной самостоятельно еды. Шокировала героя и коллекция секс-игрушек героини. В целом, квартира оставила у критика неоднозначное впечатление.

Уже после срыва покровов и очной встречи с хозяйкой Владимир назвал игрушки для взрослых у Эльвиры «красным флагом» в отношениях, из-за которых тот не может выбрать её в качестве спутницы. Та, в свою очередь, аналогично обозначила неприемлемой неприязнь Владимира к подобным вещам.

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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимка стала героиней шоу о девушках, страдающих проблемами с лишним весом.

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