Горячая бизнес-леди из Башкирии ищет жениха

Posted 18 января, 04:11
Published 18 января, 04:11
Modified 18 января, 04:13
Updated 18 января, 04:13
Мужчинам-участникам телепередачи в каждом выпуске предстоит обыскивать квартиры незнакомых девушек. Холостяк, ищущий вторую половинку, не может увидеть хозяйку жилища, но должен сделать выводы о том, подходит ли она ему по убранству — содержимому полок, одежде, уборке.
Одной из участниц в новом выпуске стала 27-летняя Эльвира Насибуллина из Бирска — танцовщица ночного клуба и владелица семейного бизнеса по продаже сантехники. Себя девушка иронично называет «королевой унитазов» и описывает как «неординарную, нескромную личность».
В роли критика в выпуске выступил 37-летний бизнесмен Владимир, занимающийся перепродажей квартир.
Сходу герою понравился сам дом и его расположение — сталинка в историческом, близком к центру районе Москвы. О характере хозяйки холостяк догадался по её гардеробу. Приметил герой хороший интерьер и мебель. От бытовых привычек он оказался не совсем в восторге — местами «исполнитель обыска» нашёл пыль и грязь, в холодильнике он не увидел никакой приготовленной самостоятельно еды. Шокировала героя и коллекция секс-игрушек героини. В целом, квартира оставила у критика неоднозначное впечатление.
Уже после срыва покровов и очной встречи с хозяйкой Владимир назвал игрушки для взрослых у Эльвиры «красным флагом» в отношениях, из-за которых тот не может выбрать её в качестве спутницы. Та, в свою очередь, аналогично обозначила неприемлемой неприязнь Владимира к подобным вещам.
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