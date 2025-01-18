Голые стены и ввод к концу десятилетия: что внутри самой дорогой однушки Уфы

Posted 18 января, 06:30
Published 18 января, 06:30
Modified 18 января, 06:32
Updated 18 января, 06:32
Так, самый дорогой лот среди уфимских однушек — жилплощадь на 50 «квадратов» в одном из ЖК центра города. Экспонируется объект на 21 этаже высотки. Отделка в квартире — черновая, а ждать сдачи жилья придётся до I квартала 2029 года.
Как сообщили Mkset в «Циан», по верхнему порогу цен на однушки в новостройках Уфа занимает третье место в Приволжском федеральном округе (ПФО). Уступает башкирская столица только Казани (там самый дорогой подобный лот обойдётся в ₽29,93 млн), а также Нижнему Новгороду (₽28,94 млн).
Между тем Башкирия лидирует по доле однушек среди выставленных на продажу квартир первичного рынка — на них приходится 52% предложений в регионе. Это максимальное значение среди всех субъектов ПФО. Минимальное — у Чувашии с показателем в 21%.