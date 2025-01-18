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Posted 18 января, 06:30

Published 18 января, 06:30

Modified 18 января, 06:32

Updated 18 января, 06:32

В Уфе нашли самую дорогую однушку России

Голые стены и ввод к концу десятилетия: что внутри самой дорогой однушки Уфы

18 января 2025, 06:30
Фото: Циан.

В Уфе нашли самую дорогую однушку России

Цены на малогабаритное жильё в новостройках бьют рекорды — верхний порог стоимости таких квартир в столице Башкирии к 2025 году достиг ₽19,21 млн, Mkset изучил предложения на порталах по продаже недвижимости в субботу, 18 января.

Так, самый дорогой лот среди уфимских однушек — жилплощадь на 50 «квадратов» в одном из ЖК центра города. Экспонируется объект на 21 этаже высотки. Отделка в квартире — черновая, а ждать сдачи жилья придётся до I квартала 2029 года.

Планировка квартиры с возможным вариантом интерьера
Планировка квартиры с возможным вариантом интерьера
Планировка квартиры с возможным вариантом интерьера
Планировка квартиры с возможным вариантом интерьера. Фото: Циан

Как сообщили Mkset в «Циан», по верхнему порогу цен на однушки в новостройках Уфа занимает третье место в Приволжском федеральном округе (ПФО). Уступает башкирская столица только Казани (там самый дорогой подобный лот обойдётся в ₽29,93 млн), а также Нижнему Новгороду (₽28,94 млн).

Между тем Башкирия лидирует по доле однушек среди выставленных на продажу квартир первичного рынка — на них приходится 52% предложений в регионе. Это максимальное значение среди всех субъектов ПФО. Минимальное — у Чувашии с показателем в 21%.

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Ранее Mkset изучал предложения с самого «дна» сервисов по продаже недвижимости.

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