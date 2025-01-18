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Posted 18 января, 14:32

Published 18 января, 14:32

Modified 18 января, 14:34

Updated 18 января, 14:34

Участники СВО научили детей разбирать автомат в Башкирии

Девочки проходят «Курсы молодого бойца» в Башкирии

18 января 2025, 14:32
Фото: Анна Карабанова / Telegram.

Участники СВО научили детей разбирать автомат в Башкирии

Чиновники башкортостанского Благовещенска отчитались о проведении военных мастер-классов для школьников, соответствующий пост опубликовала глава района Анна Карабанова в четверг, 16 января.

Темой занятия стал разбор автомата Калашникова. Урок для местных юнармейцев — мальчиков и девочек — проводили двое военнослужащих–участников спецоперации, вернувшихся из зоны СВО в связи с ранениями.

Между тем руководство района подчеркнуло, что проведение мероприятия «не означает, что дети должны готовиться к <…> боевым действиям», однако им «нужно знать основы» для «получения более глубоких знаний».

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Ранее Mkset сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году.

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