Девочки проходят «Курсы молодого бойца» в Башкирии

Posted 18 января, 14:32
Published 18 января, 14:32
Modified 18 января, 14:34
Updated 18 января, 14:34
Темой занятия стал разбор автомата Калашникова. Урок для местных юнармейцев — мальчиков и девочек — проводили двое военнослужащих–участников спецоперации, вернувшихся из зоны СВО в связи с ранениями.
Между тем руководство района подчеркнуло, что проведение мероприятия «не означает, что дети должны готовиться к <…> боевым действиям», однако им «нужно знать основы» для «получения более глубоких знаний».
Ранее Mkset сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году.