Экс-чиновница отсидится дома за превышение полномочий

Posted 17 января, 09:21
Published 17 января, 09:21
Modified 17 января, 09:38
Updated 17 января, 09:38
В 2021 году ремонт Дома молодежи — «Йэшлек Хаус» прошел не совсем легитимно. Гайдук, как считают следователи, заставила подчиненных провести конкурс на выбор подрядчика «с закрытыми глазами», выбрав указанную Яной фирму.
Ремонт делали «спустя рукава»: экспертизы не провели, разрешения не получили, а то, что сделали — выполнили некачественно. В итоге региональный бюджет получил ущерб более чем в ₽2,5 миллиона.
Ранее суд отправил Гайдук под домашний арест до завершения расследования, а недавнее прошение об изменении меры пресечения не удовлетворил. Чиновница останется под надзором у себя дома.
Ранее Mkset рассказал, что бывший министр транспорта Башкирии может отправится в места не столь отдаленные и приятные.