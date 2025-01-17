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Posted 17 января, 09:21

Published 17 января, 09:21

Modified 17 января, 09:38

Updated 17 января, 09:38

Бывшую главу Комитета молодежи оставили под домашним арестом

Экс-чиновница отсидится дома за превышение полномочий

17 января 2025, 09:21
Фото: https://vk.com/salyam_bst
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Бывшую главу Комитета молодежи оставили под домашним арестом

Суд не разрешил экз-главе Госкоммолодежи Башкирии Яне Гайдук выйти из-под домашнего ареста, сообщили в объединенной пресс-службе судов в пятницу, 17 января.

В 2021 году ремонт Дома молодежи — «Йэшлек Хаус» прошел не совсем легитимно. Гайдук, как считают следователи, заставила подчиненных провести конкурс на выбор подрядчика «с закрытыми глазами», выбрав указанную Яной фирму.

Ремонт делали «спустя рукава»: экспертизы не провели, разрешения не получили, а то, что сделали — выполнили некачественно. В итоге региональный бюджет получил ущерб более чем в ₽2,5 миллиона.

Ранее суд отправил Гайдук под домашний арест до завершения расследования, а недавнее прошение об изменении меры пресечения не удовлетворил. Чиновница останется под надзором у себя дома.

Экс-министр транспорта Башкирии рискует отправиться в колонию
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Ранее Mkset рассказал, что бывший министр транспорта Башкирии может отправится в места не столь отдаленные и приятные.

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