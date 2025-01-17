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Posted 17 января, 15:49

Published 17 января, 15:49

Modified 17 января, 15:51

Updated 17 января, 15:51

Высокопоставленного чиновника оштрафовали в Башкирии

Высокопоставленного чиновника оштрафовали в Башкирии

17 января 2025, 15:49
Фото: 1MI.
Задержка финансирования ремонта школы обернулась штрафом, сообщает в пятницу, 17 января, прокуратура РБ.

В Башкирии разгорелся скандал вокруг распределения бюджетных средств, выделенных на нужды образования. Прокуратура, проведя проверку, обнаружила, что первый замминистра образования региона допустил серьезные нарушения. Оказалось, что деньги, предназначенные для ремонта школы в селе Рухтино, «застряли» где-то в ведомственных коридорах.

Дело в том, что министерство просвещения РФ выделило Башкирии субсидию на ремонт образовательных учреждений. Эти деньги должны были быть направлены адресно, на конкретные объекты. Однако, как выяснилось, чиновники из министерства образования Башкирии нарушили условия соглашения и несвоевременно профинансировали работы в Рухтино.

В результате, ремонт школы затянулся, а замминистра «попал» на штраф в 10 тысяч рублей. Прокуратура возбудила административное дело по статье за нарушение правил предоставления межбюджетных трансфертов.

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Как ранее сообщал Mkset, жители общежития в городе Благовещенске, показали в каких ужасных условиях им приходится жить. По итогу, следственное управление по РБ возбудило уголовное дело.

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