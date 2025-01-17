Высокопоставленного чиновника оштрафовали в Башкирии

Дело в том, что министерство просвещения РФ выделило Башкирии субсидию на ремонт образовательных учреждений. Эти деньги должны были быть направлены адресно, на конкретные объекты. Однако, как выяснилось, чиновники из министерства образования Башкирии нарушили условия соглашения и несвоевременно профинансировали работы в Рухтино.