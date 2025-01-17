Военный указ подписали в Башкирии

В Башкирии утвердили составы основной и резервной комиссий по постановке на воинский учет для юношей. Напомним, что первоначальный воинский учет в России — регистрация граждан, подлежащих призыву на военную службу, в военных комиссариатах. Этот учет необходим для формирования резервов и обеспечения комплектования вооруженных сил.