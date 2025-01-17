Военный указ подписали в Башкирии

Posted 17 января, 07:44
Published 17 января, 07:44
Modified 17 января, 08:12
Updated 17 января, 08:12
В Башкирии утвердили составы основной и резервной комиссий по постановке на воинский учет для юношей. Напомним, что первоначальный воинский учет в России — регистрация граждан, подлежащих призыву на военную службу, в военных комиссариатах. Этот учет необходим для формирования резервов и обеспечения комплектования вооруженных сил.
Учет позволяет собрать информацию о гражданах, которые могут быть призваны на службу. На основе данных учета военные комиссариаты могут планировать призывные кампании и распределение призывников по военным частям.
Первоначальный учет проводится для граждан, достигших 17-летнего возраста. Для регистрации необходимо предоставить паспорт. После регистрации граждане проходят медицинское освидетельствование для определения годности к службе. После завершения всех процедур граждане получают временный военный билет, который подтверждает их учет.
Важно отметить, что первоначальный воинский учет является обязательным для всех граждан, подлежащих призыву. Невыполнение обязательств по учету может повлечь за собой административную ответственность.