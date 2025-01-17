«Водочки принеси, мы домой летим»: уфимские вахтовики устроили дебош в аэропорту

Posted 17 января, 13:34
Published 17 января, 13:34
Modified 17 января, 13:36
Updated 17 января, 13:36
Мужчины, отработавшие вахту, решили отметить окончание работы импровизированным застольем. В «подвыпившем» состоянии вахтовики прибыли и в аэропорт Сургута, откуда соирались улетать в столицу Башкирии.
Впрочем, своим поведением пьяное трио само испортило свои планы — мужчины весь вечер донимали прохожих, громко матерились и посылали всех «куда подальше» в ответ на замечания. В конце концов, один из очевидцев пожаловался на дебоширов в полицию.
Вахтовиков задержали, а вместо полёта домой их ждала поездка в спецприёмник с ночёвкой. На всех нарушителей составили протоколы и выписали штрафы.