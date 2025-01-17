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Posted 17 января, 13:34

Published 17 января, 13:34

Modified 17 января, 13:36

Updated 17 января, 13:36

Пьяных вахтовиков из Уфы задержали в аэропорту

«Водочки принеси, мы домой летим»: уфимские вахтовики устроили дебош в аэропорту

17 января 2025, 13:34
Фото: УТ МВД России по УрФО.

Пьяных вахтовиков из Уфы задержали в аэропорту

Трое рабочих вместо долгожданного возвращения домой отправились ночевать в «обезьяннике» — об инциденте в пятницу, 17 января, сообщили Mkset в транспортной полиции.

Мужчины, отработавшие вахту, решили отметить окончание работы импровизированным застольем. В «подвыпившем» состоянии вахтовики прибыли и в аэропорт Сургута, откуда соирались улетать в столицу Башкирии.

Впрочем, своим поведением пьяное трио само испортило свои планы — мужчины весь вечер донимали прохожих, громко матерились и посылали всех «куда подальше» в ответ на замечания. В конце концов, один из очевидцев пожаловался на дебоширов в полицию.

Вахтовиков задержали, а вместо полёта домой их ждала поездка в спецприёмник с ночёвкой. На всех нарушителей составили протоколы и выписали штрафы.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе экстренно посадили самолёт, перевозивший вахтовиков.

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