Водитель умер при получении нового автобуса

Смерть настигла водителя во время построения для инструктажа, он просто упал, принимая новые автобусы на территории ледового дворца спорта. Скорая помощь не успела — мужчина скончался по дороге в больницу. Первоначальное заключение о смерти от хронической ишемической болезни сердца, казалось бы, снимало всякую связь с работой. Однако, Гострудинспекция провела собственное расследование: 855 часов переработок в 2023 году (при допустимых 120) и ещё 137 часов за неполных 2,5 месяца 2024 года.