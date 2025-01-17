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Posted 17 января, 08:25

Published 17 января, 08:25

Modified 17 января, 08:40

Updated 17 января, 08:40

Шофёр умер из-за переработок в Башкирии

Водитель умер при получении нового автобуса

17 января 2025, 08:25
Фото: 1MI.

Шофёр умер из-за переработок в Башкирии

Мужчина скончался прямо во время приемки долгожданного транспорта, и виной тому, по мнению суда, стали сверхурочные часы, сообщает в пятницу, 17 декабря, Гострудинспекция РБ.

История о 63-летнем водителе ГУП «Башавтотранс» из Стерлитамака, умершем прямо на месте получения новых автобусов, кажется трагической случайностью. Однако, расследование показало, что за этой внезапной смертью скрывается система переработок.

Смерть настигла водителя во время построения для инструктажа, он просто упал, принимая новые автобусы на территории ледового дворца спорта. Скорая помощь не успела — мужчина скончался по дороге в больницу. Первоначальное заключение о смерти от хронической ишемической болезни сердца, казалось бы, снимало всякую связь с работой. Однако, Гострудинспекция провела собственное расследование: 855 часов переработок в 2023 году (при допустимых 120) и ещё 137 часов за неполных 2,5 месяца 2024 года.

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Эти чрезмерные переработки, как установили эксперты, и стали той последней каплей, которая спровоцировала развитие болезни сердца. Интересно, что Социальный фонд не сразу согласился с выводами Гострудинспекции, и пытался оспорить акт о несчастном случае на производстве. Фонд считал, что если в заключении указана «естественная» причина смерти, то произошедшее не может считаться производственной травмой.

Тем не менее, Верховный суд Республики Башкортостан подтвердил выводы Гострудинспекции, апеллируя к позиции Верховного суда РФ, что «естественная» смерть на рабочем месте, в определенных обстоятельствах, может быть связана с производством.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе агрессивный водитель маршрута №258п лишился работы из-за хамства и оскорблений в адрес пассажиров.

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