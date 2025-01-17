В Уфе арестовали нудиста

Однако правоохранители такой голый перфоманс не оценили и задержали 37-летнего уфимца. Нудисту, который кошмарил «Зеленую рощу» открытыми «прелестями» в Уфе, выписали протокол за хулиганство. После «вождю» без трусов пришлось отвечать перед судом. Мужчина свою вину признал и отправился в изоляцию от общества на пять дней.