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Posted 17 января, 06:34

Published 17 января, 06:34

Modified 17 января, 07:44

Updated 17 января, 07:44

В Уфе арестовали нудиста

В Уфе арестовали нудиста

17 января 2025, 06:34
Фото: tg/Mash Batash.
Любителя погулять по городским улицам «в чем мать родила» суд решил изолировать от общества на пять суток, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 17 января.

В региональных пабликах появились новости об уфимском нудисте. Мужчина разгуливал по городу абсолютно голым. Сначала нудист вальяжно прогуливался по дворам «Зеленой рощи», пытался зайти в жилой дом, а потом решил закупиться в ближайшем продуктовом. Нагой уфимец при этом заявлял, что он «Ленин» и ищет верующих.

Видео: tg/Честный репортаж.
Фото: tg/Mash Batash

Однако правоохранители такой голый перфоманс не оценили и задержали 37-летнего уфимца. Нудисту, который кошмарил «Зеленую рощу» открытыми «прелестями» в Уфе, выписали протокол за хулиганство. После «вождю» без трусов пришлось отвечать перед судом. Мужчина свою вину признал и отправился в изоляцию от общества на пять дней.

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Ранее Mkset рассказал, как багаж уфимки искали всем Уралом.

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