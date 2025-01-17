В Уфе арестовали нудиста

Posted 17 января, 06:34
Published 17 января, 06:34
Modified 17 января, 07:44
Updated 17 января, 07:44
В региональных пабликах появились новости об уфимском нудисте. Мужчина разгуливал по городу абсолютно голым. Сначала нудист вальяжно прогуливался по дворам «Зеленой рощи», пытался зайти в жилой дом, а потом решил закупиться в ближайшем продуктовом. Нагой уфимец при этом заявлял, что он «Ленин» и ищет верующих.
Однако правоохранители такой голый перфоманс не оценили и задержали 37-летнего уфимца. Нудисту, который кошмарил «Зеленую рощу» открытыми «прелестями» в Уфе, выписали протокол за хулиганство. После «вождю» без трусов пришлось отвечать перед судом. Мужчина свою вину признал и отправился в изоляцию от общества на пять дней.