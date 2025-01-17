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Posted 17 января, 06:30

Published 17 января, 06:30

Modified 17 января, 07:50

Updated 17 января, 07:50

В России объявили год памяти и благодарности героям

В России объявили год памяти и благодарности героям

17 января 2025, 06:30
Фото: Kremlin.ru.
Президент России подписал указ о проведении в 2025 году Года защитника Отечества.

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в знак благодарности ветеранам и признания подвигов участников специальной военной операции, 2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества. Это решение закреплено указом Президента Российской Федерации.

Согласно указу, Администрация Президента РФ должна сформировать организационный комитет и дирекцию для проведения Года защитника Отечества. Также будет разработан и утвержден план основных мероприятий, включая объемы их финансового обеспечения.

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано проводить необходимые мероприятия в рамках Года защитника Отечества. Таким образом, празднование и чествование защитников Родины будет проходить на всех уровнях власти и в каждом уголке страны.

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Как ранее сообщал Mkset, парламентарий Алексей Журавлёв уверен, что своего пика международный конфликт, начавшийся с СВО, достигнет в ближайшее время.

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