Posted 17 января, 06:30
Published 17 января, 06:30
Modified 17 января, 07:50
Updated 17 января, 07:50
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в знак благодарности ветеранам и признания подвигов участников специальной военной операции, 2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества. Это решение закреплено указом Президента Российской Федерации.
Согласно указу, Администрация Президента РФ должна сформировать организационный комитет и дирекцию для проведения Года защитника Отечества. Также будет разработан и утвержден план основных мероприятий, включая объемы их финансового обеспечения.
Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано проводить необходимые мероприятия в рамках Года защитника Отечества. Таким образом, празднование и чествование защитников Родины будет проходить на всех уровнях власти и в каждом уголке страны.
Как ранее сообщал Mkset, парламентарий Алексей Журавлёв уверен, что своего пика международный конфликт, начавшийся с СВО, достигнет в ближайшее время.