В России объявили год памяти и благодарности героям

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в знак благодарности ветеранам и признания подвигов участников специальной военной операции, 2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества. Это решение закреплено указом Президента Российской Федерации.